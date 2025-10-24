BTS¤éÍÊ¤¹¤ëHYBE¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó½êÂ°¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¡ªËÜµòÃÏBMO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Ø
BTS¤äLE SSERAFIM¤é¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñÂåÉ½FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡ÊLAFC¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤âARMY¸ø¸À¡ª¡ÖBTS¤Ï±ÑÍº¡×
HYBE¤Ï10·î24Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òÈ¯É½¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Íè¤ë30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¿¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤ÎËÜµòÃÏBMO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëMLS¥«¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FCÂÐ¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óFC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
HYBE¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï½é¡£º£²ó¤ÎK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ËK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â´Ú¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯µï½»¤¹¤ëÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
HYBE¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Ë×Æþ·¿¤ÎK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¤Þ¤º¡¢BMO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï»î¹çÃæ¤ËK-POP¤¬BGM¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢BTS¤äSEVENTEEN¡¢KATSEYE¤Ê¤ÉHYBE¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£2Ëü2000ÀÊµ¬ÌÏ¤ÎÆ±²ñ¾ì¤Ï¡¢BTS¡¦J-HOPE¤äSEVENTEEN¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢ENHYPEN¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆK-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè¾ì¼Ô¤ÏÏÓÎØ·¿¤Î±þ±ç¥Ð¥ó¥É¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢²Ö²Ð¤Ê¤É¤È²»³Ú¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿±é½Ð¤Ç¡¢K-POPÆÃÍ¤Î±þ±çÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿Íµ¤´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥óÊ¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡È¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó´Ú¹ñÎÁÍý¡É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
HYBE¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯µÄÄ¹¤Ï¡Ö²»³Ú¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¸À¸ì¤äÃÏ°è¤òÄ¶±Û¤·¡¢¿Í¡¹¤ò°ì¤Ä¤Ë·ë¤ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤ª¤è¤ÓMLS¤È½é¤á¤Æ¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
HYBE¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢HYBE¤Î¼çÍ×À®Ä¹ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÊ¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú¡¦¿©¤ÙÊª¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò¸ß¤¤¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£HYBE¤Ïº£¸å¤â²»³Ú¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Ö·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤ÈÁÂÄÌ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¶¦Æ±ÂåÉ½¤â¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ï¾ðÇ®Åª¤Ê¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤ÎÎÏ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HYBE¤Î½é¤ÎMLS¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆK-POP¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÊñÍÆÀ¤ò¼¨¤¹Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤òºî¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ë¤Ïº£Ç¯8·î¤è¤ê´Ú¹ñÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ¶â¤ÏÈó¸ø³«¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏMLS»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÎÌó2600Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó38²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£²ÃÆþ¸å¤Ï¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¥¨¡¼¥¹µé¤Î³èÌö¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¹¾¸¶Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹183cm¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Âç´ÚÌ±¹ñÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤»¤º¡¢´Ú¹ñÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉã¥½¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó»á¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò·Ð¤Æ2015Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£2021-2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯²Æ¤Ç10Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯8·î7Æü¤ËÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ë²ÃÆþ¡£°¦¾Î¤Ï¡ÖSonny¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¡×¡£