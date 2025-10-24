キンプリ、“映画”テーマの7枚目アルバム決定 4大ドームツアー・POP-UP STOREなども開催【STARRING】
【モデルプレス＝2025/10/24】King ＆ Princeの7枚目のアルバム「STARRING」が、12月24日に発売決定。アルバムを引っ提げ、4大ドームツアーも決定した。
前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは映画。King ＆ Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、1からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっており、全容は今後明らかになって行く予定だ。
そして、そんなアルバムを引っ提げた、4大ドームツアーも決定。実際の映画館でのスペシャルレッドカーペットイベント、全国での特報・メイキング先行試写会、さらに自身二度目となるPOP-UP STORE「King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING」（2026年1月より全国5都市）など、様々なエンターテインメントが用意されている。
クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。迎えるのは、支配人に扮した永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）。そして2人を手伝う、不思議に動く手袋たち。
収録されるのは、「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。その全てを、架空の映画館で上映される【映画】に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。
主演（＝STARRING）は全てKing & Prince。音楽と映画への愛がたっぷり詰まって、聞いてくれるあなたの、明日のための、そんなアルバムとなっている。尚、期間限定『STARRING』特設SNSアカウントもオープンしている。（modelpress編集部）
■初回限定盤A【CD+Blu-ray】
■初回限定盤A【CD+DVD】
【CD】
新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録
【Blu-ray／DVD】
・「Theater」 Music Video
・「Theater」 Parallel reel
・「Theater」 Music Video Behind the scenes
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P
■初回限定盤B【CD+Blu-ray】
■初回限定盤B【CD+DVD】
【CD】
新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録
【Blu-ray／DVD】
・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P
■STARRING盤【CD+Blu-ray】
■STARRING盤【CD+DVD】
【CD】
新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録
【Blu-ray/ DVD】
・King & Prince “STARRING” Film Collection
・Documentary of 『STARRING』
仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター
■通常盤（初回プレス）
【CD】
※通常盤（初回プレス）終了後、通常盤に切り替え
【CD】
新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録
仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P
【早期予約特典】プレミアイベント応募用シリアルコード※全形態対象
【先着外付け特典】※Blu-ray／DVD共通
・初回限定盤A：フォトカード（A6）
・初回限定盤B：クリアポスター（A4）
・STARRING盤：ステッカーシート
・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット
・4形態同時購入特典：オリジナルオーナメント
【封入特典】※Blu-ray／DVD共通
・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種
・STARRING盤：トレーディングカードCタイプ 1種
・通常盤（初回プレス）：トレーディングカードDタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なる
【初回封入特典】※Blu-ray／DVD共通
▼期間限定動画視聴シリアルナンバー
・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・STARRING盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2025年12月23日（火）昼12：00〜2026年1月30日（金）18：00まで
