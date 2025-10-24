8年ぶり全面刷新！ 全長4.7mボディのアウディ新型「ミドルSUV」登場！ “デジタル化”＆「電動化」がさらに進化！ 「直4」ディーゼル＋4WD搭載「新型Q5」の実力はいかに？

走りも快適性も大幅刷新！ 新型Q5の注目ポイントとは？

アウディは2代目から8年ぶりのフルモデルチェンジを得て3代目へと進化したプレミアムミドルSUVである「Q5」「Q5 Sportback（スポーツバック）」シリーズを発売しました。

今回は国内導入されたばかりの新型Q5の公道試乗をレポートします。

上質なデザインと洗練された走りが魅力の新型「Q5」（photo：Toshiki Kobayashi）

【画像】超カッコイイ！ これがアウディ新型「ミドルSUV」です！（59枚）

多国籍連合のステランティス各ブランドから、先日紹介したシトロエン「C3」などのモーターで走るマイルドハイブリッド車（以下MHEV）が続々と投入されています。実は、その動きにアウディは先行。

アウディはモデル名を「A4」から改めた「A5」にMHEVプラスを新搭載。やはり、MHVに“E”が加わっていることでも分かる通りモーター走行が可能です。さらに、7月24日に日本市場での販売を開始した第3世代のQ5にもMHEVプラスを全グレード展開しています。

新型Q5は、これまでの2世代で270万台を販売したDセグメントに属するミッドサイズSUVです。ボディタイプは、Q5の他にクーペスタイルのQ5スポーツバックも用意。

インテリアには11.9インチ＋14.5インチのMMIパノラマディスプレイを採用。シームレスで先進的なデジタル空間が広がる（photo：Toshiki Kobayashi）

ボディサイズは、従来型と比べて全長×全幅×全高で35mm長く10mm低い4715mm×1900mm×1655mmになっていますが、見た目にはそんなに変わりがありません。

エクステリアのデザインは、近年の欧州プレミアム系でもトレンドになっている“エッジを減らした連続的な面構成による力強いボディライン”が特徴と広報資料では紹介。ただ、そうは言ってもツルッと丸くしたわけではなく面と光の関係を計算し尽くし抑揚をつけています。

フロント回りはシングルフレームグリルがより幅広で高い位置に移り、ヘッドライトは彫刻的な鋭さを表現しています。リア周りは、滑らかな面構成に効果的なエッジを効かせることがアクセント。

また、ヘッドライトは8パターンからシグネチャーの選択が可能に。テールライトに有機LEDを備えたグレードも、8パターンからライティングの選択が可能です。こうしたライティングも、欧州プレミアム系デザインの新たな特徴になっています。

インテリアは、A5や「A6 e-tron（近々レポートします）」との共通点が多いデザインになっています。スリムなMMIパノラマディスプレイを備え、運転席前は11.9インチで中央は14.5インチとなり有機LEDにより湾曲しつつ連続感があります。

ただ、試乗車の内装色がブラック系だったため少しばかり素っ気ない印象になります。ベージュ系を選択すれば、明るくなるはず。エクステリアよりもインテリアは接している時間が圧倒的に長いので、自分の経験的にも色選びにはこだわった方が購入後の満足感が持続しやすいと思います。

プラットフォームには、新開発のPPC（プレミアムプラットフォームコンバッション＝新世代内燃機関プラットフォーム）をアウディのSUVでは初めて投入しています。

ロングランが待ち遠しくなるSUV

エンジンは、2リッター直列4気筒ターボを積みガソリン仕様のTFSIとディーゼル仕様のTDIが用意されています。高性能版のSQ5は、3リットルのV型6気筒ターボTFSIエンジンを搭載し367馬力を発揮します。

撮影車は「Q5 TDI quattro 150kW advanced」で、204馬力のディーゼルエンジンと4WDシステムが力強く滑らかな加速を生み出す（photo：Toshiki Kobayashi）

今回試乗をしたのは、「Q5 TDIクワトロ」です。エンジンは204馬力を発揮し、400Nmを得ています。トランスミッションは7速ATを組み合わせ、4輪駆動システムのクワトロが4輪に駆動力を最適配分します。

エンジンは、事前の情報を得ていなければディーゼルとは気づかないほど静かで滑らかに吹け上がります。瞬発力があるのに加速が伸びないというディーゼル先入観も、完全に忘れさせてくれます。アクセルを踏み続ければ、4000回転を超えてもパワーの頭打ち感がないからです。

ただ、モリモリと溢れ出してくるようなトルク感は得ていません。力強さが物足りないということではなく、トルクの立ち上がりが洗練されすぎているからなのでしょう。それでも、走行モードをダイナミックにすれば瞬発力が上乗せ。加速に弾みがつき、スポーティな走りも楽しめます。

新プラットフォーム「PPC」を採用し快適性と静粛性を高めた走りを実現。日常からロングドライブまで上質な走行フィールを提供（photo：Toshiki Kobayashi）

ところで、スゴいはずのMHEVプラスの威力が気になります。ただ、アウディにはその役割を主張するつもりはなさそう。エンジンが静かなので、モーターの出番になっていることが分かりにくいのです。

そもそも、バッテリーの充電量さえわからずエンジンとモーターのエネルギーマネジメントを表示することもできません。どこで判断するのかといえば、運転席モニター右下のある小さなバーグラフ式のタコメーターだけ。回転数がゼロになっていれば、モーターで走っているというワケ。

何とも、もったいないハナシです。マネジメント表示があれば、モーターの出番を走らせ方により増やせば燃費を向上させることもできるのに……。モーター走行しているウレしさに、アウディは気づいていないのかもしれません。

タコメーターを頼りに、モーターの出番を確かめてみましょう。平坦な路面で穏やかに走り出せば、アイドリングストップ状態からエンジンが始動せずに20km／hあたりまで加速できます。走行中にアクセルを戻してエンジンが停止し、低速走行に移ると40〜60km／hのモーター走行を確認。

参考資料によると、140km／hまで定速のモーター走行ができるそうです。7速ATに内蔵されるモーターの出力は24馬力ですがトルクは230Nmを得ているので、高速走行も余裕でこなせるのでしょう。

さて、プラットフォームを一新したことでザラついた路面通過時のゴーッというロードノイズをボディが抑制。エンジン音を含め、優れた静粛性も実現。乗り心地も快適で、荒れた路面を通過しても振動がフロアに残ることありません。ステアリングの切れ味がスッキリと滑らかで、直進時には中立の節度が伝わってくるので安心感につながります。

室内や荷室の広さは、DセグメントSUVとして平均レベル以上です。大柄な男性が4名乗車しても、くつろぎ感を覚えるはずです。後席は座面のスライドと背もたれのリクライニング調整ができるため、乗車人数や積む荷物により多様な使いこなしが可能になります。

なお、第3世代のQ5 TDIは先代の同グレードに比べてWLTCモード燃費が14.5km／Lから16.1km／Lの向上。それもあり、休日の快適なロングランが待ち遠しくなるSUVに仕上がっていました。

※ ※ ※

最新Q5シリーズの車両価格（消費税込）は、760万円から1058万円で、全グレード右ハンドル仕様となります。

また、限定モデルの価格は「Q5 edition one」が919万円、「Q5 Sportback edition one」が954万円です。