11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xが24日に更新され、オリジナル番組「松本教授の笑いの証明」の概要が発表された。共演者としてお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（49）が発表された。

Xは「松本人志が“笑い”を様々な角度から実験・検証し、“笑いの実験”に挑戦する研究所。教授・松本人志と助教授・小峠英二が“未知なる笑いの真実”を見つけるらめ、様々な芸人に実験を課していく。“まだ誰も知らない新たな笑いの可能性”とは何なのか？！」と伝えた。

これまで発表されたコンテンツにダウンタウン2人以外の名前はなく、小峠は初めて発表された共演者となる。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。