「N organic Holiday Collection 2025」で叶える冬のご褒美スキンケア

一年間がんばった自分に、ちょっと贅沢なご褒美を♪「N organic（エヌオーガニック）」から、2025年11月1日（土）発売の「Holiday Collection 2025」が登場します。9月に発売された新作クリームを軸に、ホリデー限定ポーチやミラー付きのスペシャルな3セットがラインアップ。寒い季節にぴったりな“ハリ・うるおい”ケアを、デザインも香りも心地よく楽しんで、冬のスキンケアタイムをアップグレードしてみませんか♡

ホリデー限定セットの内容をチェック

「Holiday Collection 2025」では3つのセットが登場。それぞれ内容・価格・発売日を網羅します。

Vieハリ満ちるセレクトセット

価格：9,780円（税込・定期便初回特別価格）

発売日2025年11月1日（土）

内容：モイストリッチローション100ml・ヒアルアップリフトクリーム47g・スパチュラ・リンクルパックエッセンス5g・ホリデー2025メイクポーチ・ホリデー2025ミラー。

Vie全方位プレミアムセット

価格：20,350円（税込）

同日発売

内容：ローション100ml・リンクルパックエッセンス15g・ヒアルアップリフトクリーム47g・スパチュラ・ミルクミスト15ml・ナイトセラム8g・ポーチ・ミラー。

Vieふっくらハリクリームセット

価格：9,240円（税込）

同年同日発売

内容：ヒアルアップリフトクリーム47g・スパチュラ・ポーチ。

※すべて数量限定につき、なくなり次第終了です。

ReFaの新作「リファハートフレグランス」登場♡香りで纏うVITAL BEAUTY

新作「ヒアルアップ リフトクリーム」に注目

今年9月に発売された「N organic Vie ヒアルアップ リフトクリーム」が、今回のホリデーで主役に。ハリを与える設計のクリームを中心に、ローションや美容液がセットに。

大ぶりスパチュラ付きで使いやすく、乾燥や年末疲れを感じる肌にもぴったりです。さらに、限定ポーチやミラー付きで、使うたび気分が上がる演出も◎。

贈り物にも最適♡限定ギフトボックス＆特典

直営店で購入すると限定ギフトBOXにて包装される『N organic Holiday Collection 2025』。対象期間は2025年11月20日（木）～12月25日（木）です。

さらに、雪のようなファー素材ポーチや手のひらサイズのミラーなど、特典も充実。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトとしても心温まるセットです。

冬の肌に、N organicで“ご褒美ケア”を♡

「N organic Holiday Collection 2025」は、2025年11月1日（土）発売。価格は9,240円～20,350円（税込）、3タイプ展開。

ホリデー限定ポーチやミラー付きのラグジュアリーなセットで、肌も心も満たされるスキンケアを手に入れましょう。

乾燥・年末の疲れ・ギフト選びなど気になる女性のみなさんに、冬の頼れる味方となるアイテムです。今こそ、自分をいたわる時間を♡