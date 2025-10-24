おにぎりにまつわる写真をSNSに投稿すると、アフリカやアジアの子どもたちに給食が届くキャンペーン＝「おにぎりアクション」を多く人に知ってもらおうと23日、松阪市にある企業の社員食堂でイベントが開かれました。

世界の食料問題の解決に取り組む日本のNPO法人が行っているもので、おにぎりにまつわる写真をインスタグラムやXなどのSNSに投稿すると、協賛企業からの寄付金でアフリカやアジアの子どもたちに給食が5食分贈られます。

この日は、このキャンペーンに協賛している住友理工の松阪事業所の食堂で、おにぎりを購入して写真撮影するイベントが行われました。

特別メニューとして工場の処理水を使い地元で栽培された新米のおにぎりが用意され、購入者はスタッフが写真撮影を行い投稿をしていました。

また女子ラグビーチーム・パールズの大内田夏月選手も食堂でチラシを配りPRを行いました。

大内田選手は「多くの人に参加してもらい世界の子どもたちに給食を届けることができたのでよかった」と話し、住友理工松阪事業所の伊藤久士さんは「当社は社会貢献活動に重きをおいて活動しようと思っている。他のボランティアなど社会に貢献できるような人がひとりでも増えるとありがたい」と話していました。

「おにぎりアクション」は、11月15日まで行われていて、誰でも参加することが出来ます。