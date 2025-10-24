「久しぶりに夫婦で踊ってみたらw」杉浦太陽＆辻希美、キレキレダンスも「脚がぁぁぁ！骨盤がぁぁぁぁ！」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは10月22日、自身のInstagramを更新。夫婦でキレキレなダンスを披露しました。
【動画】杉浦太陽＆辻希美のキレキレダンス
この投稿には、23日現在で4万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:多町野 望)
「Snow Man のカリスマックス」杉浦さんは「久しぶりに夫婦で踊ってみたらw Snow Man のカリスマックス テイク10くらいやって、脚がぁぁぁ！骨盤がぁぁぁぁ！あたたかく見守ってくださいw」とつづり、1本の動画を投稿。妻でタレントの辻希美さんとダンスをしています。2人とも動きにキレがあり、格好いいです。
2024年にも夫婦ダンス動画を公開2024年7月2日にも「ノンと花咲かせてみたw 俺は筋肉の花笑」とつづり、辻さんとのダンス動画を投稿していた杉浦さん。鍛えられた筋肉を強調するあまり、振り付けがおろそかになってしまっています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
