プロ野球のドラフト会議が23日に開かれ、三重県伊賀市出身で花園大学の藤原聡大投手が楽天から1位で、同じく伊賀市出身で神村学園伊賀の西川篤夢選手が広島から6位で指名を受けました。

楽天から1位指名を受けた藤原聡大投手は最速156キロを誇る本格派ピッチャーで、滋賀県の公立高校を経て京都の花園大学に進学。入団が決まれば花園大学からは初のプロ野球入りです。

広島から6位指名を受けた神村学園伊賀の西川篤夢選手は50mを5秒9、遠投110メートルと、高い身体能力を生かした守備と走塁が持ち味の内野手で、夏の大会でチームは3回戦で敗退しましたが、プロ12球団から注目を集めました。

西川選手は「夢かなと思うくらい実感がわかないですが、指名されてとても嬉しい。これから厳しい壁にぶつかると思いますが、高校で学んできたことをやっていいアピールができるようにがんばります。将来的にはサムライJAPANに選ばれ、日本を代表して戦いたい」と話していました。

伊賀市の高校からドラフト指名されるのは西川選手が初めてです。このほか三重県関係ではホンダ鈴鹿から田中大聖投手がロッテから7位で指名されました。