リサ・ラーソン×「Zoff」コラボ福袋が登場へ！ 1万円分のメガネ券やメガネおきが付いてお得
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、10月17日（金）から、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンとコラボレーションした福袋「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」の先行予約を、楽天市場店や公式オンラインストアなどで順次開始した。
【写真】カラーは全5色！ 何色が当たるかはお楽しみの“メガネおき”一覧
■メガネおきは全5色
今回予約開始された「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」は、1万円分の「メガネ券」に「LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき」が付いた数量限定のお得な福袋。
インテリアとしても楽しめる「LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき」は、全5色が用意され、何色が当たるかは箱を開けるまで分からないブラインド仕様となっている。
また、3400円お得な「メガネ券」は2026年1月5日（月）から2026年3月1日（日）までの期間、全国の「Zoff」店舗で利用可能。メガネやサングラスより、好きな商品を自由に選べる。
なお、先行予約は「Zoff」楽天市場店で10月17日（金）から受付中で、「Zoff」公式オンラインストアと「Zoff」Yahoo！ショッピング店でも10月31日（金）11時00分から開始する。
※価格は税込み
