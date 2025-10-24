大ヒット映画「カメラを止めるな！」にも出演した俳優のしゅはまはるみ（５１）が１７日、ＡＢＥＭＡ「ダマってられない女たち」で、壮絶な過去の結婚生活を告白した。

番組では、しゅはまの婚活に密着。婚活アドバイザーの植草美幸氏のもとを訪問し、結婚相手を相談した。

植草氏からどんな男性がいいか？と聞かれると「自分のことは自分でやってこれた人。私自身、そういう能力が高くなくて」と自分自身、家事は苦手であると告白。できれば「別居婚だったり、生活エリアが分かれている結婚生活」を望んでいると話した。

そう希望する理由が２９歳での結婚生活にあった。しゅはまは６年の交際を経て、結婚するも４年で離婚。「モラハラ気質の男性でした」と振り返り「彼が怒って私が謝らないといけないときに、謝罪文１００ページ書けって言われて。ずっとひたすら『ごめんなさい』と書いていた」という。

さらに、結婚相手の母親から料理を教わったものの「普段しないのに（料理を）したから苦痛に」なり、結果、うつ病を発症。「やらないといけない、でもやれない。ダメな私」と思い、心が疲弊していったという。

そのときのトラウマから、家事を避けるようになったと説明。今は料理はせず、冷凍食品などで済ませている。

さらに、離婚後に交際した相手は「アル中の妄想癖。別れたいといったら軟禁された。羽交い締めにされて帰してくれなかった」といい、男性への不信感などもあり、独身を貫いていたという。

だが５０歳を超え、今後も１人でいることに寂しさを覚え、今回は真剣に婚活をするとし、婚活をスタートさせていた。