記者団に応じるリトアニアのナウセーダ大統領＝２３日、ベルギー首都ブリュッセル/Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ロシアの複数の戦闘機が２３日夜、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国であるリトアニアの領空を侵犯した。リトアニアのナウセーダ大統領がＸ（旧ツイッター）で明らかにした。

ナウセーダ氏は、この戦闘機兼輸送機についてロシアの飛び地、カリーニングラードから飛来したと主張。動画の中で「これは国際法とリトアニアの領土主権に対する甚だしい侵害であり、我々はこれに対応しなければならない」と述べた。

ロシアは、この主張を否定している。

ロシア国防省は、Ｓｕ３０戦闘機についてカリーニングラードで予定通り訓練を実施し、飛行経路を逸脱することはなかったと反論した。「飛行はロシア連邦領空の利用規則を厳格に順守して行われた」としている。

リトアニア軍は、ロシア機がリトアニア領空に約７００メートル侵入し、給油訓練を行っていた可能性があると述べた。戦闘機は約１８秒後に領空を離れたという。

リトアニア軍の声明によると、ＮＡＴＯの航空警備任務にあたるスペイン空軍の戦闘機２機が現場に緊急発進し、現在も哨戒を続けている。

リトアニア外務省は、ロシア代理公使を召喚し、この違反行為について抗議したと発表した。

ナウセーダ大統領はＸで「今回の事例は欧州の防空体制強化の重要性を改めて示すものだ」と訴えた。

ＮＡＴＯは先月、エストニアの領空を侵犯したロシア機３機を迎撃したと発表した。