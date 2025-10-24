【さつまいも6本大量消費】ムラヨシマサユキさんの『天板いっぱいスイートポテト』

いも堀りでたくさんのさつまいもを手に入れたら、大量消費できちゃう『スイートポテト』にするのがおすすめ！ なめらかな口当たりのスイートポテト部分を作って、オーブンの天板に流して焼くだけ。ざっと砕いたビスケットを下に敷くとサクサク食感が合わさって、たっぷり作っても食べ飽きないおいしさに。難しくない＆３ステップでできるので、お菓子作り初心者さんでも大丈夫です！

『ごまビスケット台のスイートポテト』のレシピ

材料（内寸26.5×37cmの天板1枚分）

さつまいも（大）……5〜6本（1〜1.2kg）

牛乳……2カップ

生クリーム……1カップ

砂糖……100g

卵……2個

市販のビスケット……200g

黒すりごま……大さじ4

下ごしらえ

・さつまいもは両端を2cmずつ切り落とし、幅3cmの輪切りにして、皮を厚めにむく（正味700〜800g）。たっぷりの水に15分浸してアクを抜き、水けをきる。

・ビスケットは厚手のポリ袋に入れて、めん棒でざっと砕き、黒すりごまを加えて混ぜる

・オーブンを200℃に予熱する。

作り方

（１）鍋にさつまいも、牛乳を入れ、中火で熱する。ふつふつとしたら弱火にし、15〜20分煮る。竹串を刺してみて、すーっと通ればOK。

（２）火を止め、フォークでざっとつぶす。ゴムべらに持ち替えて、生クリーム、砂糖、卵を順に加え、全体がなめらかになるまで、そのつどよく混ぜる（生地が堅ければ、牛乳を少量ずつ追加する）。

（３）オーブンの天板にオーブン用シートを敷き、砕いたビスケットをざっと広げる。（２）を流し入れ、天板の端までゴムべらで均等にならす。200℃のオーブンで15〜20分焼く。天板ごとケーキクーラーにのせてさまし、好みの大きさに切る。

マシュマロをのっけて焼いてもおいしい！

上記『ごまビスケット台のスイートポテトタルト』の材料と作り方を参照して同様に作ります。ただし、オーブンの温度は190℃に変え、焼く前にマシュマロ1袋（約20個）を並べたら完成。

秋のおいしいさつまいもをとことん堪能できる「ビッグなスイートポテト」。土台に混ぜる黒すりごまで、ほんのり和風に仕上がるのもおいしいポイントです。

（『オレンジページ2018年2月2日号』より）