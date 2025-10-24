11/9、ジェフユナイテッド鳥海晃司選手プロデュース弁当をスタジアム販売！オレペ監修

Jリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」が、オレンジページ監修のもと、フクダ電子アリーナ限定、1日限りで選手プロデュースのお弁当を販売！

今シーズン第３弾は、千葉県木更津市出身で、2025年にジェフユナイテッド市原・千葉に5年ぶりに復帰した、鳥海晃司選手による「富里産の野菜たっぷり旨塩ねぎから揚げ弁当」です。

千葉県富里市と、JA富里市にご協力いただき、今回の企画が実現しました。

鳥海選手が好きなメニューだという「旨塩ねぎから揚げ」をメインに、富里産にんじんのスパイシー焼き、富里産ブロッコリーと卵のおかかマヨネーズ炒め、れんこんのきんぴらなど、食べごたえのあるお弁当になっています。

鳥海選手が好きなねぎをたっぷり使って、人気メニューの油淋鶏風に、あまじょっぱいたれをたっぷりとからめたから揚げです。にんじんのスパイシー焼きはカレー味がにんじん本来の甘さを引き出します。富里産ブロッコリーと卵のおかかマヨネーズ炒めは、富里産ブロッコリーの甘みを、おかかマヨのうまみが引き立てます。

11月9日（日）の1日限り、フクダ電子アリーナのみでの販売で、３００食限定となるので、ぜひお見逃しなく！

SDGｓ（持続可能な社会の実現）に取り組んだお弁当

ジェフユナイテッド市原・千葉では、数年前からフードロス削減の取り組みに参加するべく、フードドライブを実施しています。そこでオレンジページと連携してめざしたのが、流通にのらない野菜を使い、フードロス削減に貢献したお弁当作りでした。

にんじん生産者の柳田さん。１１月ごろから旬を迎えます。富里市は全国有数のにんじん生産地です。

鳥海選手のコメント

「全部おいしくて、特にうま塩ねぎから揚げが最高でした。カレー味のにんじんがおいしくて、副菜としては優秀過ぎます。富里市のブロッコリーもおいしかったです！」

ジェフ担当者のコメント

「いつもジェフを応援してくださる皆さんに、ぜひ味わっていただきたいお弁当です。富里産の野菜をたっぷり使い、形や大きさに関係なくおいしさを活かしました。鳥海選手のこだわりも詰まった一品を食べながら、スタジアムで一緒に地域や生産者の皆さんへのエールも届けましょう！」

さらに、お弁当を購入されたかたには、鳥海選手からのオリジナルメッセージカードがついてきます！ ここでしか手に入らないものなので、ぜひ、ゲットしてください！

■販売商品

鳥海晃司選手 富里産の野菜たっぷり旨塩ねぎから揚げ弁当 限定３００食



■価格

1400円（税込み）

■販売対象試合

2025明治安田J2リーグ 第36節

ジェフユナイテッド市原・千葉 vs 藤枝ＭＹＦＣ

■販売日時

2025年11月9日（日）10：30〜14：00

※お支払いは現金またはクレジットカード、交通系IC、QRコード決済となります。



■販売場所

フクダ電子アリーナ 入り口付近