中国習近平国家主席はレアアースを切り札に強い自信示す、譲歩は最小限に



中国の習近平国家主席はこれまで以上に自信を高めているという。政府関係者の話としてWSJが報じている。米国が中国に制裁を科すたびに中国は同じような報復を取っていたが、最近はより厳しい対抗措置を講じている。



30日に予定されている米中首脳会談では米国への譲歩は最小限に抑えるもよう。レアアースを武器に中国は米国との貿易交渉でより強硬な姿勢を取るようだ。習氏の最優先課題は台湾問題で、トランプ氏に「米国は台湾独立に反対する」との正式表明を迫る。

