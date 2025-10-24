櫻坂46、BACKSによる「木枯らしは泣かない」MV公開 廃バス舞台に不満の垢を拭い捨てようと葛藤する様を表現
櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のミュージックビデオ（MV）が公開され、ストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートした。
【動画】櫻坂46、BACKSによる「木枯らしは泣かない」MV
「木枯らしは泣かない」は、センターを三期生の谷口愛季が務めた楽曲。MVの監督を務めたのは、「Cool」や「油を注せ！」などを手掛けた小山巧氏。草が生い茂る荒野とそこに置かれた廃バスを舞台に、メンバー一人ひとりの心にこびりつく不満の垢を拭い捨てようと葛藤する様を表現している。
また、12月9日、10日には神奈川・ぴあアリーナMMにて行われる「13th Single BACKS LIVE!!」の開催も決まっており、いよいよ谷口が率いるBACKSメンバーによる新しい表現への挑戦が始まる。
