『緊急取調室』驚愕の被疑者一転！山本耕史×若村麻由美の“夫婦W豹変”に衝撃

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

10月23日（木）に放送された第2話では、車イスキャスター・倉持真人（山本耕史）の父が殺害された事件の続きが描かれた。

犯行を認めた倉持の妻・利津子（若村麻由美）だったが、途中でまさかの豹変。さらに、これを受けた倉持も態度を一変させ、一気に事件が覆っていく展開となった。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】夫を愛するゆえの殺人と思いきや…

◆「相変わらずおめでたいわね」

同居していた実父・磯貝信吾（竜雷太）を殺害された車イスキャスターの倉持。別居中の倉持の妻・利津子が犯行を認めるも、彼女は「夫もそれを知っています」と供述し、有希子たちは倉持夫婦の同時聴取をすることに。

利津子は義父・磯貝と折り合いが悪く、倉持とよりを戻すために磯貝を殺害したと証言。しかし有希子は、それが理由ならすぐに犯行を認めるのはおかしいと考える。そして取調べを進めるうちに、倉持が真犯人である可能性が浮上。

そこで有希子は利津子に“ある提案”をし、別の場所で取調べをしている倉持と利津子が話せるようにした。

利津子が「早く私を逮捕してください。そして倉持を仕事に行かせてやってください」と健気に夫を気遣うと、小石川春夫（小日向文世）は「そのためには、もう一度あの日あったことを正確に確認させていただかなくてはなりません」と返す。利津子は、「あなたから先に話して、本当のことを言って」と倉持に語りかけた。

そこで倉持は事件の日のことをもう一度語り、犯人が利津子に似ていると気づいていた、と話した。

すると利津子はこれまでの供述を一転させ、事件の日に倉持が磯貝を殺害した証拠を破棄しているところを目撃したと明かし、倉持は動揺し始める。

そして利津子は「相変わらずおめでたいわね、私が罪を被ってくれると思ったんだ」「私は彼を警察に呼びだすために自白しました」と言い放った。

さらに、廃棄していた証拠品も見つかるが、それでもまだ犯行を認めない倉持。

往生際が悪い倉持に利津子が「真相は必ず暴かれる」と告げると、倉持は「うるさいっ！」と声を荒げた。しかしその後、倉持はついに罪を認め、本当は父とたびたび衝突し彼を恨んでいたと告白する。

犯人候補の筆頭だった利津子の新たな供述から一気に流れが変わっていく展開は、驚きの連続となっていた。