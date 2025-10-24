「飲酒をした状態での暴言・暴力行為も」水戸がアカデミー所属選手に対する不適切行為に声明
水戸ホーリーホックは24日、ジュニア年代からユース年代までのアカデミー所属選手に対して不適切な接触行為や言動が確認されていることを報告した。
クラブによるとトップチームホームゲーム開催時やアカデミーの試合会場などで、「選手への執拗なつきまといや接触、さらには飲酒をした状態での暴言・暴力行為も報告」されているという。
水戸は「アカデミー所属選手は、アマチュアであり、かつ学生であるという立場を考慮し、ファンサービス対応(写真撮影・サイン・プレゼントの受け取りなど)は一切行っておりません」と説明し、「選手の安全および健全な育成環境を著しく損なう事態となっております」と現状への危機感を示した。
その上で「アカデミー所属選手が安心してサッカーに打ち込める環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけ、「もし、上記ルールをお守りいただけない場合には、ご退場や今後の入場をお断りする場合がございます。また、そういった行為をお見掛けになった際には近くのスタッフへお伝えいただけますと幸いです。これからの水戸の未来を背負っていくアカデミーの選手たちが、健やかに成長できるよう、温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えている。
