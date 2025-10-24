J1残留争う横浜FM、今夏加入のMFジョルディ・クルークスが副キャプテンに就任「とても光栄に思います」
横浜F・マリノスは24日、MFジョルディ・クルークスが副キャプテンに就任することを発表した。
クルークスは8月20日にジュビロ磐田から完全移籍加入し、残留争い中のチームで攻撃を牽引している。今後はGK飯倉大樹、DF松原健、DFトーマス・デンとともに副キャプテンを担当する。クラブを通じて以下のようにコメントした。
「このタイミングで副キャプテンに選んでいただいたことを、とても光栄に思います。残り4試合に向けてチームがより一丸となれるよう、キャプテンの喜田選手や副キャプテンの選手たちと力を合わせ、ピッチ内外で、このクラブのために全力を尽くしていきます。あらためてファン・サポーターの皆さま、どうぞよろしくお願いします」
