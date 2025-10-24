『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（５）

サントリーサンバーズ大阪 鬼木錬 後編

（前編：SVリーグ初代王者のサントリーで、204cmのミドルブロッカー鬼木錬が抱いていた迷い＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ）





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１．監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

田中龍之介（烏野高校）、木兎光太郎（梟谷学園高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、月島蛍（烏野高校）

【セッター】

宮侑（稲荷崎高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「ウシワカ（牛島）は、とにかくパワフルさが好きですね。田中はがむしゃらで、いつも自分やチームを奮い立たせながらやっている姿がいいなって。木兎はスターだなって思うし、センスも感じるサイドですよね。

黒尾はミドルとしてうまいなって思います。ブロックをほかの選手たちに教えているところでは、教え方もうまいし、優しさも感じる。月島は、常に冷静な判断をしますし、リードブロックを徹底しているのもいいですね。

セッターの宮はアイディアとか、いつも面白そう。チームメイトは、次はどんなトスがくるのか楽しみでしょうね。リベロはやっぱり西谷。センスの塊だし、一緒にやると楽しくバレーできそうかなって思います」

Q２.教訓となった、共感した場面や言葉は？

「黒尾がツッキー（月島蛍）にブロックを教えているシーンは好きですね。自分も高校からミドルをやることになって、最初は先生や先輩に教えてもらっていたので。その日々を思い出します」

Q３.作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs音駒高校

「映画もよかったです。個人的には最後のシーンがすごく好きで。（孤爪）研磨がトスをしようとして、汗でボールが抜けるじゃないですか。汗で滑るのは、実はよくあることなんです。でも、それを最後に描くのはすごくて、しっかりバレーを理解した上で描いているんだなって。烏野を応援していましたが、『これで終わりか』って気持ちが長く残るシーンでした」

【プロフィール】

鬼木錬（おにき・れん）

所属：サントリーサンバーズ大阪

2000年８月28日生まれ、福岡県出身。204cm・ミドルブロッカー。中学までサッカーをやっていたが、バレーボール部の監督に誘われて祐誠高校１年からバレーを始める。その後、日体大を経て2023年にサントリーサンバーズ大阪に入団。10月にＶリーグデビューを果たした。同年にはユニバーシアード日本代表、翌年にはシニア日本代表に登録された。