¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛSV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¡¢204cm¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼µ´ÌÚÏ£¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÂ¤¤
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£µ¡Ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡¡µ´ÌÚÏ£¡¡Á°ÊÔ
¡ÊÏ¢ºÜ£´¡§·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹ÃæÌî¹¯±©¤Ï¡¢µþÅÔµÌ»þÂå¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤È¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÀèÇÚ¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ä¡ä¡Ë
¡Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿ÍÀ¸¤ËºÃÀÞ¤Ê¤·¡Ó
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¦µ´ÌÚÏ£¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
204cm¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Îµ´ÌÚ¡¡photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡¹â¹»£±Ç¯À¸¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎGK¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¶¯¹ë¤ÎÆüÂÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿"¹â¤µ"¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¯¤·ÍÍÁê¤¬°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°È¾Àï¤³¤½ÀèÈ¯¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ê12·î¤Î¡ËÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤òÁ°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢¡ÊÇðÅÄ¡Ë¼ù¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ......½ªÈ×¤Ï¡Êº´Æ£¡Ë¸¬¼¡¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¿ÈÄ¹204Ñ¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Îµ´ÌÚ¤Ï¡¢µð¶í¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÃÀÞ¤³¤½¡¢Èà¤¬"¿¿¤Îµð¿Í"¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡µ´ÌÚ¤ÏÄã¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥àÆþÃÄ¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ïµ¤Éé¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È»×¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Èà¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¡¢¥´¥ê¥¢¥Æ¡¢¶â¹äÎÏ»ÎÁü¤Ê¤É¤ò»×¤ï¤»¤ëµð´Á¤À¤¬¡¢Í¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï44»î¹ç¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤â57.4¡ó¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¿ô¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´Þ¤á¤Æ153¥»¥Ã¥È¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Ï¡¢POM¡Ê»î¹ç¤´¤È¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÌîÀï¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬......¡×
¡¡Èà¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤âµ÷Î¥´¶¤ò¤¦¤Þ¤¯½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¶á¤¯Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎÀºÅÙ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È°ìËÜ¥ß¥¹¤¹¤ë¤È¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ......¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼Á¡Û
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½à·è¾¡¤â¡¢µ´ÌÚ¤Ï£±¡¤£²Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é£³ÀïÌÜ¤Ï³°¤ì¤¿¡£
¡Ö½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÊÅÀ¿ô¤â¡Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ......¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢Âå¤¨¤é¤ì¤Æ¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¿®Íê¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ø³Ú¤·¤á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Éé¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·è¾¡¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡×
¡¡¸Ê¤Î¥ß¥¹¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏºÙ¿´¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Å¬Åö¤Ç¡¢¥º¥Ü¥é¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï´Î¿´¤Î¼é¤ê¤¬Êø¤ì¤ë¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤´¶¤¬»ñ¼Á¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ë¥ß¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾ÓÁü¤¬Éâ¤«¤Ö¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤è¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤â¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¨¡Ê¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Âç»ö¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê·Á¤ò¡Ë¸Ç¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀµÄ¾¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¡¢Èà¤ÏÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î»æ°ì½Å¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡½¡½¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼Á¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢´ó¤ê¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤Î½Ð¤·Êý¤ä¤½¤³¤Ç¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê......ÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¡¢Æ±¤¸¥ß¥É¥ë¤ÎÀ¾ËÜ¡Ê·½¸ã¡¿Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¡Ë¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡ØÆ°¤¤Î¼Á¤¬°ã¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸Ê¤òËá¤¯Èà¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î"ÌçÈÖ"¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÈ¼Î·¤âÆÀ¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â¤¢¤ë¡£Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿´Í¥¤·¤µð¿Í¤ÎÀÀ¤¤¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
µ´ÌÚÏ£¡Ê¤ª¤Ë¤¡¦¤ì¤ó¡Ë
½êÂ°¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå
2000Ç¯£¸·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£204cm¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÍ´À¿¹â¹»£±Ç¯¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüÂÎÂç¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ËÆþÃÄ¡£10·î¤Ë£Ö¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥·¥Ë¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£