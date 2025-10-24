日本相撲協会監修！ちゃんこの味を再現したのカップ麺「鶏塩ちゃんこ味うどん ／ 味噌ちゃんこ味ラーメン｣発売

明星食品から、日本相撲協会とコラボした”ちゃんこ味”の新商品｢明星 日本相撲協会監修 鶏塩ちゃんこ味うどん｣、 ｢明星 日本相撲協会監修 味噌ちゃんこ味ラーメン｣が発売されます。

本商品は、2025年3月で創立75周年を迎えた明星食品と、2025年12月28日に設立100周年を迎える 日本相撲協会によるコラボ商品です。​日本相撲協会 監修の下、日本相撲協会に残る、各部屋の源流となるような ｢ちゃんこ鍋｣ レシピを参考に作られたもの。

ポイントは、｢鶏｣ だしを使用したスープと ｢鶏｣ 団子。鶏は二本足で手を付けないことから、また​鶏団子は色が白く、丸い形が白星をイメージさせることから、相撲界において縁起がよい​とされています。今回の商品化に当たり、日本相撲協会広報部の西岩親方 (元関脇･若の里) が監修し、実際に相撲部屋へ試食に伺い、味づくりを行ったそう。​

スープは、鶏をベースに白菜などの野菜の甘みを効かせ、それぞれちゃんこ鍋をイメージしたあっさりながらもコクのある塩味と、鰹やにんにくで少しパンチをつけ、相撲界で親しまれている特製の味噌である ｢力士味噌｣ をイメージした味噌味に仕上げています。

具材も鶏団子やキャベツ、にんじんなど、ちゃんこ鍋らしい具材を使用しています。

カップのデザインは、｢鶏塩ちゃんこ味うどん｣ には横綱の豊昇龍関を、｢味噌ちゃんこ味ラーメン｣ には横綱の大の里関を中心に据え、両横綱を挟むように力士を配し、和を感じさせる世界観となっています。フタのデザインには豊昇龍関や大の里関をはじめとした力士が登場し、各フレーバー6種のデザインがランダムに描かれています。

｢明星 日本相撲協会監修 鶏塩ちゃんこ味うどん｣および ｢明星 日本相撲協会監修 味噌ちゃんこ味ラーメン｣は、2025年11月3日(月)から全国発売されます。