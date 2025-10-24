ワールドシリーズ前日にメディア対応

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手の周囲には今年も驚異の人だかり。無数のカメラにさえぎられて姿が見えない様子に、米記者も「ショウヘイ・オオタニはここのどこかにいる」と呆れたようにつぶやいた。

人、人、人……。今年も抜群の注目度だ。ブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センター内で行われた恒例のメディアデー。大谷の周りには日米カナダなど各国の報道陣が集結した。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は人だかりの外側に陣取ってしまったようで、自身のXに大谷の姿が埋もれてしまった写真を投稿。「ショウヘイ・オオタニはここのどこかにいる」と投稿した。

米放送局「スポーツセントラル・ロサンゼルス」でレポーターを務めるダレン・ヘインズ氏も自身のXを更新。無数のカメラやマイクが向けられた大谷の囲み取材の映像とともに、「ワールドシリーズでのショウヘイ・オオタニと私！」とつづり、驚きで頭が爆発する絵文字を3つも添えた。

ワールドシリーズは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。



（THE ANSWER編集部）