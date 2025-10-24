ÃË»Ò¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÂÀÅÄ4°Ì¡¡À¤³¦¼«Å¾¼ÖÂè2Æü
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¶¦Æ±¡Û¼«Å¾¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬23Æü¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÂÀÅÄ³¤Ìé¤¬4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¿µ»ì¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¡¢¹ß³Ê¤È¤Ê¤êÇÔÂà¡£Á°²óÇÆ¼Ô¤Î»³ºê¸¿Í¡¢ÃæÀÐÌ«¡Ê°Ê¾åÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¡Ë¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤âÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î»³ËÜÅ¯±û¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ï8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Çº´Æ£¿åºÚ¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¼ò°æ°¡¼ù¤ÈÃçÂô½Õ¹á¡Ê°Ê¾åÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¡Ë¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³á¸¶ÍªÌ¤¡ÊTEAM¡¡Yumi¡Ë¤Ï12°Ì¡¢4000¥á¡¼¥È¥ëÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ÎÆüËÜ¡Ê³á¸¶¡¢ÆâÌî¡¢ÃÓÅÄ¡¢³ÀÅÄ¡Ë¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£