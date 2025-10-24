「2025 MONSTA X “CONNECT X”」日本公演

約3年ぶりにメンバー6人全員が揃って活動を再開し、13枚目となる最新ミニアルバム「THE X」(9月1日発売)が米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"にランクインするなど、変わらぬ存在感を見せつけている"モネク"ことMONSTA X(モンスタ・エックス)。

2015年にサバイバル番組「NO. MERCY」を経て結成、同年5月にミニアルバム「TRESPASS」でデビューした"K-POP第3世代"の彼らは、今年デビュー10周年のメモリアルな節目を迎えた。

完全体カムバックでファンを沸かせているMONSTA X

10年というキャリアを重ね、成熟した大人の魅力を漂わせる楽曲と力強いパフォーマンスは、実に6年ぶりとなる日本公演「2025 MONSTA X "CONNECT X"」で存分に発揮されたばかり(※横浜・ぴあアリーナMMで開催された8月28日公演の模様が、10月26日(日)にＷＯＷＯＷプラスにてトークコーナーを含む全編・全曲ノーカットで独占放送・配信。本記事の内容に加え、インタビューの全編もオンエアされる)。

"MONBEBE(MONSTA Xファンの総称)"を虜にする、チャーミングな人柄や抜群のバラエティセンスは、「CONNECT X」内で行われたゲームコーナーやMCからも十二分に窺えるが、ここでは日本公演直後に行われたインタビューをお届け。インタビュー中に何度も"幸せ"や"嬉しい"という言葉が飛び出すなど、完全体での活動再開を心から楽しむメンバーたちがその胸中を率直に語ってくれた。

「2025 MONSTA X "CONNECT X"」日本公演

――6 年ぶりの日本公演を終えていかがでしたか？10周年を迎えた感想や、全員でカムバックを果たした想いなどを聞かせて下さい

MINHYUK(ミニョク)

MINHYUK(ミニョク)「何だか少し恥ずかしい感じがありました。でも"MONBEBE"の顔がとても幸せそうだったので、(それを見て)僕も幸せになりました」

KIHYUN(キヒョン)「公演の間、ずっと...本当に幸せでした。それに、メンバー全員でこうして集まっていられる。これから僕たちの行く先には何も障害がないと思うと、本当に幸せな気分です！」

I.M(アイエム)「僕だけ兵役はまだだけど、でも今はメンバー全員が揃っているから幸せです」

SHOWNU(ショヌ)「正直なところ10周年だからといって何かすごく特別なことはありません。ただ、こうして日本のファンの皆さんと楽しく公演ができたことに、とても感激しています」

SHOWNU(ショヌ)

HYUNGWON(ヒョンウォン)「今回の日本公演はすごく記憶に残ると思います。久しぶりの"再会"だったのに、皆さんが変わらずに愛してくれたことがすごく嬉しい。この思い出をもとにこれからも活動を頑張りたいなと思います」

――デビューした 2015 年から比べると、K-POP を取り巻く環境は様変わりし、より世界中で愛されるようになりました。現在の K-POP シーンを見ていて、どのように感じますか？

JOOHONEY(ジュホン)「まず、K-POPがこれほど皆さんに受け入れられていることが嬉しいですし、その中にいる一員として、こうしてステージに立てること、音楽ができることをとても幸せに感じています。K-POPアーティストは、先輩も後輩もみんなが1つになっていて、それぞれが互いに応援し、インスピレーションを受けていると思います。そんなK-POPシーンの中にMONSTA Xがいるということも忘れないで下さい」

MINHYUK「確かに世界の音楽市場を見ると、K-POPの存在が本当に大きくなっていると感じます。本当に感謝しています。一生懸命なことが一番重要だと思います」

(補足：やや拙いながらも、その意思が伝わる、丁寧な日本語で語ってくれた)

――今、お隣にいるメンバーの好きなところを一言ずつお願いします

I.M「(隣のMINHYUKを見て身振り手振りを交えながら)思いやりがあって、人の気持ちをよくさせてくれるところ」

I.M(アイエム)

MINHYUK「同じ男として見て格好いい！(隣のSHOWNUはガッツポーズ)」

SHOWNU「(隣のHYUNGWONを見てサムズアップしながら)性格がすごくいい」

HYUNGWON「(隣のJOOHONEYを見て)笑顔が魅力」と断言！

HYUNGWON(ヒョンウォン)

JOOHONEY「(自分の喉を押さえながら)KIHYUNは声帯がK-POP界でNo.1！」

KIHYUN「I.Mは顔がカッコいい！とってもセクシーです」(周囲のメンバーも同意するようなリアクションを見せ、笑いが起こる)

――この10 年で MONSTA X にとってターニングポイントになった出来事は何でしょうか？

KIHYUN「兵役に行ってきたこと...なんじゃないかなと思います。長い間、自分たちの場所から離れて、そしてカムバックをして公演をしている――今まさにこのタイミングが僕たちにとってターニングポイントのような気がします」

KIHYUN(キヒョン)

――新しいアルバム「THE X」についてはいかがですか？

(※9月1日にリリースされ、Billboard 200他、計6つのビルボードチャートで好成績を記録。今回の公演でも、HYUNGWON作の収録曲「Fire & Ice」が先行披露された)

JOOHONEY「リリースしてから時間が経っても忘れないでください。本当に良い曲ばかりです。メンバーも曲作りに参加していますので、たくさん愛してください。10周年を迎え今後もアルバムを出しますので、応援よろしくお願いします！」

JOOHONEY(ジュホン)

――最後に、日本のファンへメッセージをお願いします

SHOWNU「まずは日本で幸せな時間を作って下さって有難うございました。そして僕たちの10周年をとても重みのあるものにして下さって感謝しています！」

全員「愛してる、"MONBEBE"！！！」

