モデルの河北麻友子（33）が第2子出産を報告し、親子ショットを公開。祝福の声が数多く寄せられている。

【映像】河北麻友子、赤ちゃん＆夫との2ショット（複数カット）

2021年1月16日に更新したInstagramで一般男性との結婚を、2023年4月12日には第1子出産を発表した河北。2025年5月24日に第2子妊娠を報告し、おなかに手をあてる夫婦ショットを公開していた。

10月23日の投稿では「この度、無事に第2子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました。愛情豊かに、家族で支えあいながら、子どもたちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います」と第2子出産を報告し、赤ちゃんとの2ショットを披露した。

河北麻友子の親子ショット

河北の出産報告に、モデルのみちょぱこと池田美優（26）やタレントの板野友美（34）らが「いいね！」をつけて祝福しており、ファンからは「おめでとうございます」「体に気をつけてベビちゃんと過ごしてね」「赤ちゃん可愛い！」など、祝福のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）