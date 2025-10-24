２２日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、新企画「正座耐久一本橋レース」が行われた。みなみかわ、お見送り芸人しんいちら出場芸人がプールサイドに正座し、１秒ごとに獲得賞金がアップ。足がしびれる中、歩ける限界と判断したらスタートし、プールにかけられた板橋を対岸まで渡り切れば賞金獲得できるルール。

コーナー冒頭でルール紹介後。正座と言えば…スタジオではプレゼンテーターの藤本敏史が「浜田さんはね、特殊な高校で死ぬほど正座させられてましたもんね」と振ると、浜田雅功が何回もうなずいた。

何かあったら正座なのかと聞かれると、力強く「そうです！」。ペナルティーの時間を聞かれると「８時間くらい」と告白し、スタジオが「ええーっ！？」と騒然となった後に、絶句して静まり返った。

浜田は「１時間、２時間くらいまでは、何とかみんな、う〜ん、言うてんねんけど、これ超えたら全員号泣すんねん。痛すぎて」と一般学校では経験できない世界を紹介。「（８時間）全員しましたよ。なんでか分からんけど、コンクリートの上で」と明かし、再びスタジオに「ええーっ！？」と衝撃が走った。

企画参加を勧められる中、コーナーがスタートすると、芸人らが正座するプールサイドに座布団が敷いてあるのを見て、コンクリ正座の浜田が「こんなもん！座布団やん！」と怒って、爆笑が起こっていた。

ネットでも話題となり「恐ろしすぎる…！」「令和の今そんな事したら大問題になるわ笑」「浜田さんから飛び出る言葉がパンチあるｗ」「さすがコンクリートの上に８時間正座達成者は違うｗ」「浜田さんの特殊な高校の話の衝撃がさらに増しました コンクリートの上で正座８時間が優勝です」「コンクリートの上で正座８時間できる浜田副寮長」と反応する投稿が相次いだ。