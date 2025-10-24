NEXZ、“先輩”Stray Kidsのライブ見学 密着記念ショットに反響「全員で来てたの尊い」「最高の家族写真」
【モデルプレス＝2025/10/24】グローバル・ボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）が10月20日、X（旧Twitter）を更新した。NEXZの先輩である8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）との記念ショットを公開した。
両グループで固まって仲睦まじい様子を見せており「Stray Kids 先輩方々が完全にdominATEした celebrATEの夜 最高のステージでした！」とつづっている。
◆NEXZ、全員でStray Kidsのライブ見学
Stray Kidsは10月18日、19日の2日間、韓国・仁川アシアドメインスタジアムにて、自身最大規模のワールドツアー＜dominATE＞のフィナーレを飾るアンコールライブ「Stray Kids World Tour ＜dominATE : celebrATE＞」を開催。NEXZ は19日の公演の見学に訪れており、Stray Kidsと撮影したオフショットを公開した。
◆NEXZとStray Kidsの集合写真に反響
この投稿には「全員で来てたの尊い」「距離がさらに縮まってる」「最高の家族写真」「幸せ空間」「リスペクト伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】