¡Ú¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¡ÛÇòÌÓ¤ÎÂçÊª¸õÊä¥Þ¥ë¥¬¤Ï£·ÏÈ£·ÈÖ¡¡ÉðËµ³¼ê¤Î¼ê¹Ë¤Ç¥½¥À¥·¤È¤Î»ÐËåÀ©ÇÆÁÀ¤¦
¢¡Âè£±£´²ó¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³¡Ê£±£°·î£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡½ÐÁöÇÏ£±£°Æ¬¤ÎÏÈ½ç¤¬£±£°·î£²£´Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·ÇÏÀï¤ò£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿¥Þ¥ë¥¬¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤Ï£·ÏÈ£·ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¤ÏÈ¾»Ð¤Î£Ç£±¡¦£³¾¡ÇÏ¥½¥À¥·¤¬£²£°Ç¯¤ËÀ©¤·¤¿½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡£ÉðËµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Í£°ì¤Î£²¾¡ÇÏ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦Éð»Ô¹¯ÃË±¹¼Ë¡¢Éã¥¸¥ç¡¼¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡Ë¤Ï£·ÏÈ£¸ÈÖ¡¢¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¾Ëå¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï£µÏÈ£µÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÄê¤·¤¿ÏÈ½ç¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡ÊÇÏÈÖ¡¢ÇÏÌ¾¡¢µ³¼ê¤Î½ç¡£Á´ÇÏÌÆ£²ºÐ¡¢¶ÔÎÌ£µ£µ¥¥í¡Ë¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡¡¡¡¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
¡¡¡Ê£²¡Ë¥É¥Ê¥ë¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÐ¶¶¡¡æû
¡¡¡Ê£³¡Ë¥ë¡¼¥Á¥§¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¡¡²£»³¡¡ÏÂÀ¸
¡¡¡Ê£´¡Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¿û¸¶¡¡ÌÀÎÉ
¡¡¡Ê£µ¡Ë¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¡¡¡ÀîÅÄ¡¡¾²í
¡¡¡Ê£¶¡Ë¥Ò¥ë¥Ç¥°¥ê¥à¡¡¡¡¡¡¡¡²£»³¡¡Éð»Ë
¡¡¡Ê£·¡Ë¥Þ¥ë¥¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Éð¡¡¡¡Ë
¡¡¡Ê£¸¡Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¡»°±º¡¡¹ÄÀ®
¡¡¡Ê£¹¡Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥Õ¥é¥¤¥È¡¡ÏÂÅÄ¡¡ÎµÆó
¡Ê£±£°¡Ë¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡¡¡¡¡¡ÄÅÂ¼¡¡ÌÀ½¨