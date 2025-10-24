同じ家庭で育ちながら、たった6歳の差でここまで人生は変わるのか――。兄はバブル期に安定企業へ就職し、千葉のニュータウンにマイホームを持つ一方、弟は就職氷河期に翻弄され、55歳になった今も奨学金250万円の返済に追われています。「老後資金どころではない」と嘆くその姿は、時代に翻弄されたロスジェネ世代の現実そのものです。ファイナンシャルプランナーの三原由紀氏が、その厳しい現状を伝えます。

兄は庭付き一戸建てで悠々自適、弟は55歳でも奨学金返済の「まったく違う人生」

中村智也さん（仮名・55歳）には、6歳年上の兄がいます。兄は都内の私立大学を卒業し、バブル景気真っただ中の1987年に大手メーカーへ就職。30代前半で千葉県内のニュータウンに庭付きの一戸建てを購入し、現在は住宅ローンも完済。夫婦で穏やかな日々を送っています。

「兄貴は"ローンももう終わったよ"と笑うんです。週末には庭でバーベキューを楽しんで、年に2回は夫婦で海外旅行。同じ家庭で育ったのに、6歳の差でこんなに人生が違うのかと、正直ショックでした」と中村さんはいいます。

一方の中村さんが都内の私立大学を卒業したのは1993年。バブル崩壊後の"就職氷河期"のど真ん中でした。「これからは介護の時代だ」という父の勧めで介護関連の中小企業に就職しましたが、実態は家族経営のブラック企業でした。

「入社早々、現場で働く母親と同年代の職員に"あんた、こんなところ早く辞めた方がいいよ"と忠告されました」と苦笑します。結局3年で退職し、その後は、派遣や契約社員として働きながら生活をつなぐ日々。

「当時の派遣は厚生年金に入れない会社も多く、国民年金の保険料すら払えない時期もありました。兄貴が"ボーナスで車を買い替えた"と聞くたび、同じ兄弟なのに……とやるせなくなりました」

30代半ば、介護現場の限界を感じた中村さんは「資格を取れば道が開けるかもしれない」と、社会人向けの通信制大学院に進学を決意しました。当時はようやく通信制大学院が広がり始めた頃、そして、このときに借りたのが、有利子の奨学金でした。

「働きながら学ぶのは本当に大変でした。でも、それしか道がないと思っていた。修士号を取れば正社員への道が開けると信じていたんです」

しかし現実は厳しく、修士号を取得しても給料は変わらず、転職もうまくいきませんでした。正社員に戻れたのは40代半ば。育ち盛りの子どもを抱え、住宅ローンと教育費が重なり、奨学金は後回しにせざるを得ませんでした。

その結果、返済が滞り、何度も返還猶予を申請。55歳になった今も残高は約250万円。月々の返済額は2万円弱ですが、「この年齢で、まだ20年近く返し続けるのか」と思うと気が遠くなるといいます。完済のめどは立っていません。

親子二代で奨学金…「老後資金より返済が先」という現実

さらに中村さんを悩ませているのが、高校3年生の息子さんが来春の大学進学を控え、奨学金利用を検討しているという事実です。

「自分の返済が終わらないうちに、子どもも奨学金を借りることになりそうで。親子二代で借金生活なんて、想像もしませんでした。兄貴は60歳手前で早期退職プログラムに応募し、上乗せ退職金と企業年金を手にしたそうです。こちらは退職金をあてにできず、老後資金より返済が先。同じ"定年"という言葉でも、まるで意味が違いますね……」

日本学生支援機構によると、返還猶予制度の利用者は年間数十万人規模にのぼり、返済期間が20年以上になる例も珍しくありません。中村さんのように、就職氷河期世代が社会構造の変化に翻弄され、返済が長期化するケースは決して少なくないのです。

子ども世代、孫世代に伝えたい「奨学金との向き合い方」

中村さんは息子さんと、これから借りる奨学金について何度も話し合っているといいます。

「自分のときのように"なんとかなる"ではなく、ちゃんと計画を立てて返してほしい。給付型も含めて、できる限り情報を集めています。それでも、学びたい気持ちは応援したいですね」と複雑な表情を見せます。

奨学金は学びの機会を広げる制度である一方で、人生を左右する“負債”にもなり得ます。ファイナンシャルプランナーとして言えることは、奨学金の返済は単なる"教育費"ではなく、"将来のキャッシュフロー"に関わる大きなライフイベントだということです。

借りる前に知っておくべきポイントは次の2つです。

・「借りられる＝安心」ではなく、「返す力を前提に借りる」視点が重要

・返済期間が20年を超えるケースもあるため、「教育費＝親の支出」と「奨学金＝子の負債」は別軸で考える必要がある

最近では、中村さんの時代にはなかった返済不要の給付型奨学金や、自治体・企業・財団が提供する支援制度が増えています。高校在学中に申し込める「予約型給付奨学金」など、早い段階で情報を集めることが重要です。

家計全体を見通し、返済シミュレーションや給付型奨学金の情報収集を早めに行うこと。それが、親子双方の安心につながり、次世代への小さな希望となるのです。

中村さんは最後にこう語りました。

「兄貴のような人生は無理でも、せめて息子には自分と同じ思いをさせたくない。今ならまだ、給付型奨学金など選択肢を探せる。それが唯一の救いです」

三原 由紀

プレ定年専門FP®