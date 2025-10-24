Æ±¤¸100g¤Ç¤â·Ü100±ß¡¢ÆÚ200±ß¡¢µí1,000±ß¡Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¡×¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Î¡ÈµíÆù¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¡É
°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖµíÆù¤Ï¡¢·ÜÆù¤äÆÚÆù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼µíÆù¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤Û¤«¤ÎÆù¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¾ÆÆù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ç¯´Ö100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤â¤Î¾ÆÆùÅ¹¤ò½ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ë¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µí¤ä±Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¡¢Æù¤Î¾Æ¤Êý¤äÉô°Ì¤ÎÆÃÀ¤òÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¾ÆÆùºî²È¡¢¾®´Ø¾°µª»á¤ÎÃø½ñ¡ØÃÎ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¡ªÂç¿Í¤Î¡ÖµíÆù¡×¶µÍÜ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢µíÆù¤ÎÃÍÃÊ¤¬·ÜÆù¤äÆÚÆù¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â²Á¤ÊÍýÍ³¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
µíÆù¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹â¤¤¤Î¤«
¤¢¤ëÆü¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£ÀºÆù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢·ÜÆù¡¢ÆÚÆù¡¢µíÆù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÍÃÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
·ÜÆù¡Ê¤à¤Í¡Ë¡Ä¡Ä100g¤¢¤¿¤ê100±ß
ÆÚÆù¡Ê¥í¡¼¥¹¡Ë¡Ä¡Ä100g¤¢¤¿¤ê200±ß
µíÆù¡Ê¥í¡¼¥¹¡Ë¡Ä¡Ä100g¤¢¤¿¤ê1,000±ß
µíÆù¤ÎÃÍÃÊ¤À¤±¡¢¹â¤¹¤®¡ª¡¡»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖµíÆù¤Ï¡¢·ÜÆù¤äÆÚÆù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼µíÆù¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÆù¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤é¤«¤ËÃÇ¸À¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ë¤Ï¹¥¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö»ô°é´ü´Ö¡×¤È¡Ö»ôÎÁ¤ÎÎÌ¡×¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï·Ü¡¢ÆÚ¡¢µí¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸»º¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¹â²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ÐÀ¸¡Á½Ð²Ù¤Ë¤«¤«¤ëÆü¿ô¡¢ÂÎ½Å¤ò1ÔÁý¤ä¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»ôÎÁ¤ÎÎÌ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï·Ü¤Ç¤¹¡£»°¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ°Â²Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È·×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
Íñ¤¬¤Õ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ëÆü¿ô¤Ï¡¢¥Ö¥í¥¤¥é¡¼¡Ê¿©ÍÑ¤Î¼ã·Ü(¤ï¤«¤É¤ê)¡Ë¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó21Æü¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÁÇ¤Ò¤Ê¤È¤·¤ÆÍÜ·Ü¾ì¤Ç»ô°é¤µ¤ì½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¾®·¿¥µ¥¤¥º¤ÇÌó35Æü¡¢Âç·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤âÌó50Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥¤¥é¡¼¤¬1ÔÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ôÎÁ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Ìó2Ô¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Õ²½¤·¤Æ¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬2¥«·î¤â¤«¤«¤é¤º¡¢µí¤äÆÚ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¨¥µÂå¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤ËÆÚ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÚ¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ï114ÆüÄøÅÙ¤Ç¡¢1²ó¤Î½Ð»º¤Ç10Æ¬ÄøÅÙ¤Î»ÒÆÚ¤ò»º¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸¸å65Æü¡Á70Æü¤ÇÁÇÆÚ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¸å6¥«·î¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1ÔÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ôÎÁ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Ìó3Ô¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»ô°é´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥¨¥µÂå¤â¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤Î½Ð»º¤Ç10Æ¬¤â»º¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µí¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¤â¥³¥¹¥Ñ¤â°¤¤
ºÇ¸å¤Ëµí¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÈî°é´ü´Ö¤¬É¸½àÅª¤ÊÏÂµí¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÏÂµí¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤ÏÌó280Æü¤Ç¡¢1²ó¤ÎÊ¬ÊÚ¤Ç¤Ï1Æ¬¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬Ä¹¤¤¡ª
À¸¤Þ¤ì¤¿»Òµí¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈË¿£ÇÀ²È¤Ç8¥«·î¡Á9¥«·î»ô°é¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»Òµí»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ÆÈî°éÇÀ²È¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈî°éÇÀ²È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó20¥«·îÈî°é¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ôÎÁ¤ÎÎÌ¤Ï1ÔÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢8Ô¡Á10Ô¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï·Ü¡¦ÆÚ¡¦µí¤ÎÀ¸»º¥µ¥¤¥¯¥ë
¾å¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢·Ü¡¢ÆÚ¡¢µí¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ÐÀ¸¡Á½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ËÈæÎã¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µí¤Ï¡¢Èî°é¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÆù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÏÂµí¤Î¾ì¹ç¡¢Èî°é´ü´Ö¤¬Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤¬Áý¤·¡¢»é¤¬ÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿µí¤Ï¡¢¤è¤ê¹â²Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µí¤Ï·Ü¤äÆÚ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢1Æ¬¤¢¤¿¤ê¤«¤é¼è¤ì¤ë²Ä¿©ÉôÊ¬¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤âµíÆù¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µí¤Î»ô°é¤Ï¡¢·Ü¤äÆÚ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÇüÂç¤Ê»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£µíÆù¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¹â¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®´Ø¾°µª