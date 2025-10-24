冬コーデに映える♡ABC-MARTからレオパード柄のNIKEスニーカー登場

この冬、トレンドとして注目を集める“レオパード柄”がABC-MARTに登場。NIKEの人気モデルをベースに、上品でフェミニンなムードを纏った「NIKE LEOPARD COLLECTION」がラインアップしました。どんなコーデにも自然になじみ、足もとから冬のスタイルを格上げしてくれる新作スニーカーたち♡カジュアルもきれいめも叶える、万能な一足をチェックしてみて。

ABC-MART限定♡レオパード柄で冬コーデに華やぎを

「レオパ、かわいくない？」をコンセプトに登場したABC-MARTの「NIKE LEOPARD COLLECTION」。

柔らかなベージュトーンや上品なブラックを基調としたラインアップは、フェミニンにもストリートにもマッチ。

スカートにもデニムにも合わせやすく、今季のトレンドスタイルにぴったりです。

ベーシックなデザインに、さりげないレオパード柄がアクセントとなり、足もとからおしゃれを楽しめます♪

【エリマリ姉妹×DRW】美しさも可愛さも叶える最旬コラボランジェリー登場♡

全5モデルをラインアップ！豊富なサイズ＆デザイン展開

今回登場する「NIKE LEOPARD COLLECTION」は、人気モデルをベースにした全5モデル。22.0cm～26.5cmまでの豊富なサイズ展開で、自分にぴったりの一足が見つかります。

ウィメンズ エアマックス エクシー（100SMTWHT/BLK）



価格：12,870円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm

ウィメンズ エア マックス エクシー GPX（010BLK/HEMP）



価格：12,870円（税込）

サイズ：22.0～26.5cm

ウィメンズ パシフィック LTR SE（100SMTWHT/BLK）



価格：9,130円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm

ウィメンズ チャージ スエード SE（001BLK/SESAME）



価格：8,030円（税込）

サイズ：22.0～25.5cm

ウィメンズ コート ビジョン LO SE（100WHT/MLTCLR）



価格：8,800円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm

いずれのモデルも上品さと可愛さを兼ね備えた、冬のマストハブアイテムです♡

特製ステッカーがもらえる♪数量限定キャンペーンも開催

2025年10月23日(木)より、ABC-MARTおよび公式オンラインストアにてキャンペーンがスタート。

対象商品を購入した方には「NIKE LEOPARD特製ステッカー」を先着順でプレゼント！無くなり次第終了なので、早めのチェックがおすすめです。

冬のコーディネートを華やかに彩るスニーカーを、この機会にぜひ手に入れてみて。

この冬は、ABC-MARTのレオパードで“かわいい”をアップデート♡

トレンドのレオパード柄を取り入れたNIKEの新作スニーカーは、冬の装いにちょうどいい抜け感と華やかさをプラスしてくれます。

スタイルを選ばず、毎日のコーデに自信をくれる一足。ABC-MARTの「NIKE LEOPARD COLLECTION」で、足もとから季節のおしゃれを楽しんでみませんか？