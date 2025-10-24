＜速報＞渋野日向子はバーディで第2Rスタート！ 通算2アンダーにし上位浮上へ 佐久間朱莉がイーグル発進で単独首位
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 2日目◇24日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝3600万円）のビッグトーナメントは、午前7時30分に第1組がスタートし第2ラウンドに突入した。
【写真】シブコら“黄金世代”のスリーショット
これが日本3連戦目となり、初日を1アンダー・25位タイで滑り出した渋野日向子は、午前9時40分に1番ティからスタートした。前日と同様に河本結、大里桃子との“黄金世代組”で上位浮上を目指すなか、1番パー5はバーディで滑り出している。初日を6アンダーの首位で終えた西村優菜と佐久間朱莉も、同組の午前9時50分に1番からコースに出ている。現在の順位は1番でイーグルを奪った佐久間が、トータル8アンダーで単独首位に浮上。トータル6アンダーには西村に加え、都玲華と中村心のルーキー2人も加わっている。トータル4アンダーに横峯さくら、岩井明愛、菅楓華らが続いている。
ゴルフ情報ALBA.Net
