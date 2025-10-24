＜速報＞“最強ジャパン”が巻き返しへ 2日目のスウェーデン戦スタート
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞女子の国別対抗戦2日目が開幕した。予選プールBのチームジャパンは勝ち点0.5ポイント（pt）で並ぶスウェーデンと対決する。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
日本は初日に続き、山下美夢有＆竹田麗央、古江彩佳＆西郷真央の布陣を敷く。山下＆竹田はマデリーン・サグストロム＆イングリッド・リンドブラトと対戦。午前9時45分にティオフを迎えた。古江＆西郷はマヤ・スターク＆リン・グラントの同学年コンビと激突。こちらは午前10時にスタートする。チームジャパンは初日に世界選抜と対戦。1敗1分けに終わり、0.5ptの獲得にとどまった。世界選抜、韓国が1.5ptと抜け出した今、日本にとってスウェーデン戦は決勝トーナメント進出への分水嶺となる。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。
