ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）公式Xアカウントが24日、更新。新たな番組名を発表した。

「オリジナル番組『松本教授の笑いの証明』」と前置きして、番組のロゴを公開。「松本人志が『笑い』を様々な角度から実験・検証し、『笑いの実験』に挑戦する研究所。教授・松本人志と助教授・小峠英二が『未知なる笑いの真実』を見つけるため、様々な芸人に実験を課していく。『まだ誰も知らない新たな笑いの可能性』とは何なのか？！」と発表。バイきんぐの小峠英二（49）の出演も発表した。

Xでは小峠の登場に対し「小峠は先輩芸人から相葉君やら誰と組んでも相性良いから見ていて安心します」「小峠さんとのハゲからみがまたみれる！！！」「ヒゲが伸びたスピードワゴン小沢が出て来たら胸熱！」「中居君が出たら神回」などと書き込まれていた。

14日には「【オリジナル番組：7：3トーク】松本人志が仕掛ける新感覚トーク、いよいよ始動します」とし、DOWNTOWN＋の番組を紹介。「ゲストと“とある作業”をしながら交わす『7：3トーク』で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と」と発表している。

さらに23日には「11／1土21時から、松本人志による生配信決定！」と松本の登場を予告している。

DOWNTOWN＋は11月1日開始予定で、視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。申し込みは10月24日から、公式HPから可能となるという。