韓国から日本に上陸！FLORODORA(フローロドラ)」で毎日のスキンケアを癒やしの時間へ♡

注目の韓国スキンケアブランド「FLORODORA(フローロドラ)」

韓国のSNSで話題沸騰中のクリーンビューティーブランド「FLORODORA(フローロドラ)」が日本最大級ECモール『Qoo10』にて、ついにデビュー！ 幼い頃の夢のような記憶をテーマに、植物由来成分と低刺激処方にこだわったアイテムをご紹介。年齢サインにアプローチする「ユースメモリー」と、ゆらぎ肌を鎮静する「カーミングアイランド」、2つのラインの魅力を余すことなくお届けします！

FLORODORA(フローロドラ)は、「自然・文化・未来をともに創り上げていく」ことを大切にする韓国発のクリーンビューティーブランド。ブランド名は「花(floro)」と「神の贈り物(dora)」の合成語で、「あなたに美しさを贈ります」というメッセージが込められています♪

幼少期を過ごした「フローロドラ島」で再び夢のような時間を過ごす主人公「ドロシー」のストーリーは、私たちが持つ純粋で大切な時間と、自然な美しさを守りたいというブランドの願いを表現。

植物由来成分&敏感肌にやさしい低刺激処方で、毎日のスキンケアを癒やしの時間へと導きます。韓国ではSNSや有名YouTuberの紹介で話題沸騰中！ 今大注目のブランドなんです♡

年齢サインが気になる20～30代の肌のための「Youth Memory ™」

FLORODORA

「Youth Memory ™」は、乾燥による小じわ、ハリ・弾力不足、くすみなど、複合的な肌悩みにアプローチするエイジングケア(※)ラインです。独自の成分配合で肌にうるおいと活力を与え、若々しい印象をサポート。キメ細かく、内側から輝くような肌へと導きます☆

(※)年齢に応じたケア

ユースメモリー オードパルファム 50ml／\8,500(税込み)

甘く透明感のあるフローラルムスクの香り。纏うたびに忘れられない瞬間が蘇る、そんなノスタルジックな魅力があります。大人の女性の余裕と、内なる少女を表現する特別な一本です。

ユースメモリー ジェルツーフォーム 150ml／\3,200(税込み)

ジェルからふんわり泡に変化。肌に負担をかけず、メイクや古い角質をしっかりオフする新感覚の洗顔フォームです。洗い上がりはしっとりもっちり。忙しい日も瞬時に肌をリフレッシュして、次のステップへの土台を整えます。

ユースメモリー ファーミングエッセンス 150ml／\3,700(税込み)

乾燥によるハリ不足にアプローチする、とろみのある高保湿エッセンス。年齢を重ねるごとに気になる肌のゆるみに、内側から弾むようなハリと潤いをチャージ。毎日のスキンケアで、ピンとした肌へ導きます。

ユースメモリー マイルド サンエッセンス 50ml／\2,700(税込み)

SPF50+ PA++++でUVカットしながら、美容液のように心地よく密着。肌に負担をかけにくいマイルド処方で、乾燥や肌荒れもケアします。白浮きしないのでメイク下地としてもデイリーに使えますよ。

ユースメモリー プライムアンプル 30ml／\3,900(税込み)

ここぞという時の集中ケアに。厳選された美容成分を高濃度配合した、肌にエネルギーを与えるプレミアムアンプルです。疲れた肌にぐんぐん浸透し、翌朝の肌の明るさ・ツヤ感の違いを実感。

ユースメモリー リペア クリーム 50ml／\3,600(税込み)

肌のバリア機能をサポートしてくれる高機能クリーム。こっくりとリッチなテクスチャーが肌を優しく包み込んで、潤いを長時間キープ。寝ている間にダメージを集中補修し、ゆらぎにくい肌へ導きます。

ゆらぎがちな肌に安らぎを届ける「Calming Island™」

Calming Island™

季節の変わり目やストレスで肌が敏感に傾く時に頼りになるのが、「Calming Island™」。ドロシーがフローロドラ島の湖畔で感じた“静けさ“と“みずみずしさ“をコンセプトとした、特に人気の高いラインです。独自ブレンドのツボクサ、オレガノ、ラベンダーといった植物由来成分が、肌に深いうるおいと鎮静感をチャージ。優しく肌を包み込んで、すこやかなコンディションへと整えます♪

カーミングアイランド オードパルファム 50ml／\8,500(税込み)

フローロドラ島の静けさを纏う、透明感あふれるウォータリーグリーンノート。心まで安らぐようなクリーンで心地よい香りが一日中続きます。特別なフレグランスを求めるあなたに。

カーミングアイランド リップバーム 3.2g／\2,400(税込み)

乾燥や荒れがちな唇を、とろけるテクスチャーで優しく保護。ふっくら感と潤いを与えて、ベタつかずにツヤのある口元を叶えます。低刺激処方なのも嬉しい。

カーミングアイランド クレンジングオイル 150ml／\4,500(税込み)

濃いメイクも毛穴の汚れもすっきりオフしながら、肌に必要な潤いは守り抜くクリーン処方。洗い上がりのつっぱり感が気にならず、しっとりなめらか。鎮静成分配合で、クレンジング中も肌をいたわります。

カーミングアイランド ミスト 85ml／\4,800(税込み)

いつでもどこでも、シュッとひと吹きでうるおいと落ち着きをチャージ。微細なミストが均一に広がり、メイクの上からも使えます。乾燥やマスクによる肌荒れ対策に、ポーチに欠かせないお守りミストです。

カーミングアイランド スージングマスク 80ml／\3,600(税込み)

ひんやりとした感触で、敏感な肌を速攻クールダウン。たっぷりの植物由来成分が肌荒れを防ぎます。洗顔後にサッと塗るだけで、翌朝見違えるほど落ち着いた肌へ導く、心強いレスキューマスクです。

カーミングアイランド ジェルクリーム 50ml／\3,600(税込み)

みずみずしいジェルが肌にスッと浸透し、ベタつかずにしっかり保湿。鎮静成分が肌のバリア機能をサポートし、ゆらぎにくい安定した肌状態へ導きます。混合肌や夏の保湿にも最適ですよ。

FLORODORAはどこで買える？購入方法をチェック♪

今回ご紹介したFLORODORAのアイテムは、Qoo10の公式ショップにて購入できます。年に4回開催されるメガ割期間には大幅割引や限定セットが登場するので、このタイミングを狙って購入するのがおすすめ。FLORODORAの特別なスキンケアと香りを、ぜひ日常に取り入れてみてくださいね♪

お問い合わせ先

FLORODORA

Qooo10ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/florodora