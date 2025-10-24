視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

田村裕探偵が調査した『工事現場で結婚式を挙げたい！』は、長崎県の女性（51）から。51歳の私、44歳の旦那、どちらも再婚同士の私たちは、今年の４月に籍を入れた。出会いは、二人の職場である工事現場。妻の私は道路舗装に使うアスファルトを運ぶダンプ運転手、旦那はダンプからアスファルトを受け取り、道路を完成させる職人だ。実は、夫婦とも過去の結婚で式を挙げたことはなく、「今度こそは式を挙げたいね」と話し合う中で、ふとイイことを思いついた。夫はタキシード、私はウェディングドレスを着て、２人の連携プレーで自分たちのためだけのウェディングロードを作る…そんな私たちだからできる初めての共同作業ができたら、と思うのだ。夫婦の理想の結婚式という、一生に一度の思い出作りの手助けをしてもらえないだろうか、というもの。

まず、田村探偵と共にウェディングドレス選びへと向かった彼女は早くもウキウキ。片や一足先に現場に向かったご主人は、同業の父親や息子たちと共に道路整備に取り組んでいた。やがて、依頼者はティアラまで着け輝くような新婦姿に変身。アスファルトを乗せた巨大ダンプカーに、ウェディングドレス姿で必死に乗り込む新婦。果たして、前代未聞、唯一無二の結婚式は、無事成功となったのか？！

10月24日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、竹山隆範探偵が調査した『水中かけっこ世界一決定戦！』、エース探偵の『河童が怖い３歳の息子』など、様々な依頼を解決した。