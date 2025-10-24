¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ö²¿¤«¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¼Ì¿¿½µ´©»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿¼«¿È¤Îµ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¶ì¾Ð
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿½µ´©»ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥³¥í¥ÊÃæ¤Ë¥®¥ç¡¼¥¶¤¬ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£¥®¥ç¡¼¥¶¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ã¤Æ¿©ºà¤â·ë¹½¸Ï³é¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆÚ¤Èµí¤Î¹ç¤¤¤Ó¤¤Çºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·Ü¤Î¤Ò¤Æù¤·¤«Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜÅö¤Æ¤Î¹ç¤¤¤Ó¤Æù¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±¿Å¾¼ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¿ôÅ¹ÊÞ¤á¤°¤ê¡ÖºÇ¸åµ¢¤êÆ»¤Ë¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Î¥é¥¤¥Õ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤ä¤Ã¤È¤Ò¤Æù¤ò¹ØÆþ¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÀÄ»³¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤òÁ´Éô¡ØFRIDAY¡Ù¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤È¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡ØFRIDAY¡Ù¤â°ìÈÖ»£¤ë»þ¤Ê¤¤»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¸«³«¤¤Ë¼«¿È¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÈÔÆù¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£²¿¤«¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê½ñ¤Êý¡£¸À¤¤Êý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡£¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿½©¸µ¹¯»á¤¬¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö²¶¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Îµ»ö¤Ç°ìÈÖ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤µ»ö¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£