災害への備えについて考える防災クイズのコーナーです。防災士の資格を持つ前田さんです。

【写真を見る】【防災クイズ】災害への備え 災害時の「避難場所」を示すマークはどれでしょうか？【岡山】

（前田唯アナウンサー）

きょうは、災害が起きたあとにとる行動についてです。例えば地震が起きたとき、余震や火災、津波といった二次災害に注意しなければなりません。そこで防災クイズ、「避難」にまつわる問題です。

問題は、こちら。3つのマークの中で災害時の「避難場所」を示しているのはどれでしょうか？（画像①）

避難場所のマークは？

正解は、（1）です。（2）は避難所のマーク、（3）は非常口のマークでした。（画像②）

避難場所と避難所の違いは？

避難場所と避難所の違いは？また、どのように表示されているのでしょうか。

防災士の甲野キャスターが取材しました。



（岡山市危機管理室防災企画担当 奥山正晃課長）

「避難場所は、災害から緊急的に一時的に命を守るために逃げ込む場所です。避難所は、逃げ込んだ先で災害によって家に帰れなくなってしまった場合に一時的に一定期間そこで生活をするための場所です。」

避難場所は身を守るために一時的に逃げ込む場所。避難所は災害発生後に生活する場所のことなんです。（画像③）

街中ではどのように表示されているのでしょうか。

避難場所と避難所の位置を示す標識は？

（防災士 甲野良輔アナウンサー）

「岡山市では避難場所の位置を示す標識を設置しています。」（画像④）

「先ほどの標識の案内で避難場所へ向かっています。すると、このような看板が設置されています。」（画像⑤）

避難所のマークもあります。岡山市では、市立の127校の小・中学校が地震発生時の避難場所、避難所として指定されているんです。

【注意】旧デザインの避難場所マーク

よく見かけるこちらも実は、旧デザインで避難場所を示しています。（画像⑥）

一部の標識では、こちらのマークが使われていることがあるので要注意です。岡山市危機管理室は、いざという時のために避難場所や避難所の場所をハザードマップなどで確認してほしいとしています。



RSKのホームページ「つながる防災の輪プロジェクト」では、このようなクイズのほか、命を守るためのさまざまな情報を掲載しています。是非一度、アクセスしてみてください。防災クイズのコーナーでした。