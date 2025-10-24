King & Prince″映画″がテーマのニューアルバム『STARRING』リリース決定！4大ドームツアーも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、12月24日に7thアルバム『STARRING』をリリースすることが決定した。

■実際の映画館でのスペシャルレッドカーペットイベントも実施

前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは“映画”。

King & Princeのふたりが、ファンだけでなく聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるようにと、いちからコンセプトを考案。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっており、全容は今後明らかになっていく予定だ。

そして、このアルバムを引っ提げた、4大ドームツアーも決定。実際の映画館でのスペシャルレッドカーペットイベント、全国での特報・メイキング先行試写会、さらに自身2度目となるPOP-UP STOREの開催など、様々なエンターテインメントが用意されている。続報を楽しみに待とう。

■『STARRING』とは？

クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。迎えるのは、支配人に扮した永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）。そしてふたりを手伝う、不思議に動く手袋たち…。

収録されるのは、「HEART」「What We Got ～奇跡はきみと～」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。そのすべてを、架空の映画館で上映される“映画”に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作する。

主演（＝STARRING）はすべてKing & Prince。音楽と映画への愛がたっぷり詰まった、聴いてくれるあなたの、明日のための、そんなアルバムとなっている。

期間限定『STARRING』特設SNSアカウントもオープン。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』

2025.12.24 ON SALE

ALBUM『STARRING』

