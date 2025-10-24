櫻坂46・BACKSメンバー新曲「木枯らしは泣かない」MV公開！音源配信もスタート
櫻坂46が、10月29日にリリースするニューシングルに収録されるBACKSメンバー楽曲「木枯らしは泣かない」のMVが公開。併せて、音源配信もスタートした。
■こびりつく不満の垢を拭い捨てようと葛藤する様を表現
MVの監督を務めたのは、「Cool」や「油を注せ！」などを手掛けた小山巧。草が生い茂る荒野とそこに置かれた廃バスを舞台に、メンバー一人ひとりの心にこびりつく不満の垢を拭い捨てようと葛藤する様を表現している。
ミドルテンポの曲調と切ない歌詞が、まさにこの季節にぴったりなとなった「木枯らしは泣かない」とともに、BACKSメンバーは『13th Single BACKS LIVE!!』へと突き進む。
■リリース情報
2025.10.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Unhappy birthday構文」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「木枯らしは泣かない」
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
