稲垣吾郎、大晦日の風物詩『東急ジルベスターコンサート』司会に決定！「クラシック好きとして本当に光栄」

稲垣吾郎が、12月31日23時30分からテレビ東京で放送される『東急ジルベスターコンサート 2025-2026』の司会に決定した。

■クラシック音楽に造詣が深い稲垣吾郎が初登場

大晦日の風物詩としておなじみになった『東急ジルベスターコンサート』は、今回で31回目を迎える。注目のカウントダウンは、生誕150周年を迎えるラヴェルの名曲「ボレロ」。美しい旋律とともに、2025年最後の瞬間をドラマチックに彩る。

司会は、ドラマから舞台まで活躍の場を広げており、クラシック音楽にも造詣が深い稲垣吾郎が初登場。

指揮は、破竹の勢いで活躍を続けるマエストロ、沖澤のどか。カウントダウン曲の指揮を務めるのは、女性としては今回が初となる。

ゲストには、デビュー50周年を迎えた、日本を代表するヴァイオリニストの大谷康子、『エリザベート王妃国際コンクール』第5位を受賞した国際的ピアニストの亀井聖矢、そして『プラハの春国際音楽コンクール』で、アジア人初の優勝を果たした水野優也。

日本で最も古い歴史と伝統を誇る、オーチャードホール・フランチャイズオーケストラの東京フィルハーモニー交響楽団による演奏で、華やかなコンサートを届ける。

■出演者、スタッフ コメント

■番組情報

『東急ジルベスターコンサート 2025-2026』

12/31（水）23:30～24:45

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送、BSテレビ東京

出演者：沖澤のどか、大谷康子、亀井聖矢、水野優也、東京フィルハーモニー交響楽団

司会：稲垣吾郎、竹崎由佳（テレビ東京アナウンサー/「崎」は、たつさきが正式表記）

