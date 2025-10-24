10»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï528±ß¹â¤Î4Ëü9170±ß¡¢£Ó£Â£Ç¤¬166.67±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡24Æü10»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ528.74±ß¡Ê1.09¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü9170.35±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï683¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï841¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï86¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò166.67±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬134.68±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬77.78±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬21.46±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬20.40±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï17.07±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤ÇÃæ³°Ìô <4519>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ <6594>¤¬10.18±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬6.73±ß¡¢Ç¤Å·Æ² <7974>¤¬6.4±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬2.95±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ20¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¹Û¶È¡¢²·Çä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢¶õ±¿¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨10»þ0Ê¬13ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò166.67±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬134.68±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬77.78±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬21.46±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬20.40±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï17.07±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤ÇÃæ³°Ìô <4519>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ <6594>¤¬10.18±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬6.73±ß¡¢Ç¤Å·Æ² <7974>¤¬6.4±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬2.95±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ20¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¹Û¶È¡¢²·Çä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢¶õ±¿¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨10»þ0Ê¬13ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹