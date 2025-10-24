「新色も買い足した！」【ユニクロ】楽ちんオシャレが叶う♡「優秀パンツ」

ラクしてきれい見えしたい！ そんな大人女性の願いを叶えてくれそうなアイテムを、【ユニクロ】で発見。今回ピックアップしたニットパンツは楽ちんな仕様ながら、部屋着っぽくならず上品に使えそう。ほどよいフィット感と落ち感のあるシルエットで、在宅ワークやお出かけ、子どもとの公園スタイルまで幅広く対応できそうです。

美シルエットの楽ちんパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

楽にはけそうなリブニット素材のパンツ。ストンと落ちるシルエットで、脚を長く見せてくれそうなアイテムです。ウォッシャブル仕様なので気兼ねなく自宅で洗濯できて、お手入れが簡単なのも魅力的。公式ECサイトで「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」「ウエストは締め付け感がないのにスタイルがよく見える」と紹介されており、穿き心地とスタイルアップを両立できるかも。カラーはモノトーン4色のほか、ワインやブラウンもラインナップ。

爽やかな大人のリラックススタイル

ナチュラルカラーのニットパンツに、ブルーシャツを合わせた爽やかコーデ。抜け感のある大人カジュアルな着こなしは、余裕がありつつも品よくまとまっています。インフルエンサーの@shocogram__さんは「この秋の新色も買い足した」とコメントしており、毎年着用しているお気に入りアイテムなのだそう。

