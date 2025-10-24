こんにちは。今月でデビュー１０周年を迎えたミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。

最初に…、うれしいニュースを紹介させてください！ 先月の注目ヤングレーサーで紹介した龍田真白選手が２０日の三国１Ｒで初勝利を達成しました！ 龍田選手は６コースから１周１Ｍまくり差しを決めての１着。しかも１号艇が西島義則選手というシードレースの中での価値ある大金星だったのです。

私がピットリポートを務めさせていただいた８月のとこなめヴィーナスシリーズで初めての舟券絡みのレースや４番手、５番手を走っていても着順を落とさないレースを見て近いうちに初勝利をするだろうと思っていました。でも、こんなに早くシードレースの６コースから初勝利を飾ってしまうとは…！ びっくり＆うれしいです。

そして、このコラムで龍田選手のことを書いている最中の２２日の三国最終日７Ｒでも６コースから差して２勝目！ 今回は混合戦ながら２勝＋３着１本で６着なし。これからメキメキと勝率を上げてくることでしょう。これからも龍田選手のレースを追いかけてみてくださいね。

さて、今月も注目のヤングレーサーを紹介しましょう。デビュー期勝率２点台をマークし、即Ｂ１昇級、早くから注目を集めていた大阪支部の佃来紀選手です。

看護師からボートレーサーに転身した１３２期生。師匠は山崎郡選手です。佃選手のレースで印象に残っているのが昨年１月の住之江ルーキーシリーズの道中戦でした。当時デビュー２期目の佃選手は２周目ホームから岡暢祐選手、石本裕武選手との３艇接戦に持ち込みます。２周１Ｍは内を鋭角に差して少しリード。その後も３艇は抜きつ抜かれつの状態で競り合います。必死に食らいついていた佃選手。３周２Ｍでくるっと回って見事３着。写真判定まで持ち込む大接戦でした。Ａ級の石本選手相手に競り勝つ姿を見て「デビューして８か月の選手の道中戦じゃない！ 立ち回りがうますぎる！」と衝撃を受けましたね。

今年に入ってからは福岡３都市対抗戦で初優出を果たすと７月の蒲郡から鳴門→宮島と３節連続優出！ ２０２６年前期適用勝率も２３日現在で５・０６。しかもデビュー期から今期まで一度も勝率を落としておらず、今の勢いであれば次はＡ級勝率に期待がかかります。

佃選手は現在、徳山ルーキーシリーズに出走中。最終日は２５日です。次節は１１月１３日から開催される地元・住之江の一般戦に出場予定です。ぜひ佃選手の道中戦をちぇーくしてみてくださいね。