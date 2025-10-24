ドラフト会議、会場に現れた藤川監督の服装に注目

プロ野球のドラフト会議が23日都内で行われ、阪神は1位で打の目玉、立石正広内野手（創価大）に入札。3球団抽選から見事に引き当てた。SNSはそのくじを引いた、藤川球児監督の服装に注目。「めっちゃご利益ありそう」「斬新で度肝抜かれた」と驚きの声が並んだ。

藤川監督をはじめ日本ハムの新庄剛志監督、広島の新井貴浩監督と3人が並んだ抽選の場面、藤川監督はまずその服装で場の空気をつかんだ。虎柄にも見える金色に輝くネクタイに、紺地に白いストライプの入ったシャツを合わせていた。ユニホームのタテジマを意識しているようにも見える。X上にはド派手な装いに衝撃を受けたファンの声が並んだ。

「球児のネクタイ見たことないぐらい金ピカでめっちゃご利益ありそう」

「球児のシャツとネクタイの組み合わせはありなのか」

「藤川球児の縦縞意識したシャツと黄色のネクタイええなぁ」

「しかし球児監督のシャツとネクタイの柄が気になってしゃーない」

「球児監督のシャツネクタイすごい組み合わせな……」

「球児のネクタイが斬新で度肝抜かれたw」

就任1年目の今季はセ・リーグ優勝を果たし、日本シリーズ進出を決めている。さらに今後、チームの柱となってくれそうな選手の交渉権まで獲得。「最強やん」「ガッツポーズ最高」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）