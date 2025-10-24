「もう二度と行きません」お気に入りの店だったのに。店員と男性客からの『ぶっとんだ提案』に絶句

近所に素敵なお店を見つけられると、お気に入りの場所が増えて嬉しいですよね。

筆者の友人A子さんは、そんなお気に入りのお店でまさかの出来事があったそうです。

お気に入りの中華料理屋さん

A子さんが、近所のとある中華料理屋へ行った時のことです。



そのお店は家族経営のお店で、味も良くリーズナブルだったので、すぐお気に入りに。



店員さんと話すようなことはありませんでしたが、毎週のように通っていました。

ある日、いつものようにご飯を食べに行くと、見たことのない店員さんがいました。



大人しそうな男性で、「バイトでも雇ったのか」と、その時は思っていたのです。

そうして食後、お会計をしようと立ち上がると、店長の奥さんが会計をしてくれました。



その時に、店員さんも奥さんの後ろに立ってニコニコ。

(レジも覚えなきゃだよね。頑張れ！)

なんて、心の中で思っていると……。

いきなり何！？ 強要された連絡先交換

「実はこの人、私の親戚なんですけど～」

と、突然奥さんが男性を紹介するように話しかけてきたのです。



今までほとんど会話をしたことが無かったので驚きましたが、普通に会話をしていると、

「この人もよく食べに来てたんですけど、なんか見たことある顔だなとか思いませんでした！？(笑)」

と、客のプライベートに踏み込むような会話に。そして、

「この人、あなたが可愛いって言ってて。だから今日やったねーって話しててぇ♪」

そう嬉しそうに言いながら、奥さんが男性に謎のアイコンタクトをして、照れる男性。



奥さんは止まらず、

「いつも一人で食べに来てますよね！？ これも運命だと思って、連絡先とか交換……」

と話している最中に、なんと男性はスマホを出して待ち構えているではありませんか。



A子さんは咄嗟に、

「わ、私結婚してるので！」

そう嘘をついたのですが、指輪をしていないやらなんやらで、全然引いてくれないのです。



何度も押し問答のような状態で、最後はお金を払って逃げるように出て行きました。

おいしくて気に入っていたのに。本当にショックだったし怖かった……

見知らぬ男性に、突然一目惚れされたと言われ、連絡先交換を強要されたのは本当に怖かったです。

それだけでなく、客のプライベートな来店状況を把握し、お店ぐるみでどうにかしようという考えが見えたのも、本当に悲しかったです。

それ以来、そのお店は行っていません。

もう結婚してそのお店の近くには住んでいませんが、二度と会いたくないので、お店周辺の道も避けるようにしています……。

【体験者：30代・女性OL、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。