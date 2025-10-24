牛舎の補修作業をしていたところ、発見されたのはなんと子猫たち！そのうちの１匹がまるで作業を見学するような懐きっぷりを見せ、Instagramで74万回以上も再生されています。コメント欄も「かわいいお手伝いさん」「可愛すぎる♡」「ほっこり、ずっと見ていたい」などの声が寄せられました！

牛舎の補修作業をしていると…

Instagramアカウント「石川左官工業株式会社（@sakan_ishikawa）」さまは、北海道旭川市を拠点に左官のお仕事を請け負っている会社です。

この度、牛舎の補修作業のために訪れたみなさん。いざ作業を開始しようと牛舎に入ってみると……

なんと猫ちゃんが！話によると、作業のために入ったときは、牛舎の中に７匹の子猫がいたようです。そのうちの１匹が驚くほど人懐こく、大きい音が鳴っても逃げる気配すら見せなかったのだとか……大物感ありますね！

さらに、男性が作業のために地面にテープを貼っていると、まるで「面白そう！」「私もやりたい」と言うように興味津々な様子で近づいてきたのだとか！

作業を真剣に見守る子猫

その後もホースを眺めてみたり、男性が貼っているテープを確認してみたりと、全く逃げる様子はなく、むしろ作業に参加してしまっている子猫さん。

どうやら作業に興味を持っているだけでなく、男性に遊んでほしいと甘えている様子だったという子猫さん。

最後には、男性が貼っているテープを「えい！」と前足で留めるような仕草まで見せ、気分はすっかり左官屋さん♪

最後はまさかのお手伝い！？

しかし、作業場は危ないですし、補修した場所を歩かれてしまうと大変です。とっても可愛い子猫だったそうですが、作業員の方々も泣く泣くここの家主さんに預かってもらったとのことです。

偶然の出会いとその後の子猫の可愛すぎる行動は、 Instagramに投稿されると記事執筆時点で73万回も再生されるほど注目を集めています。

コメント欄には「かわいいお手伝いさん」「可愛すぎる♡」「ほっこり、ずっと見ていたい」などの声が寄せられ、その可愛さに多くの人が釘付けになりました！

Instagramアカウント「石川左官工業株式会社」様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供： Instagramアカウント「石川左官工業株式会社（@sakan_ishikawa）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。