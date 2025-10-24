CHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店である株式会社ヨロズ物流が、総代理店発足5周年を記念した特別プロジェクトとしてテレビCMを制作しました。

制作されたCMは、2025年10月19日よりテレ東系列全国ネット番組【武井壮のゴルフバッグ担いでください】(毎週日曜日 午前10時放送)にて放映中です。

ナレーションは人気番組『情熱大陸』などで知られる窪田 等さんが担当しています！

ヨロズ物流 CHAOYANGトラックタイヤ テレビCM

ヨロズ物流がCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として活動を開始してから5周年。

これを記念し制作されたテレビCMが、2025年10月19日より放映されています。

全国のトラックドライバーや物流関係者に、CHAOYANGトラックタイヤの魅力と信頼性を伝える内容となっています☆

テレビCM概要

放映開始日：2025年10月19日(日)〜

放映番組：テレ東系列全国ネット【武井壮のゴルフバッグ担いでください】(毎週日曜日 午前10時放送)

放映局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、テレビせとうち、TVQ九州放送、東北放送(TBC)、テレビユー福島(TUF)、広島ホームテレビ(HOME)

ナレーション：窪田 等 氏

今回のテレビCMは、「信頼の足元から物流を支える」というメッセージがテーマ。

日々の安全輸送を支えるトラックドライバーへの感謝とともに、CHAOYANGブランドの品質と信頼性を全国に発信します。

ナレーションには、『情熱大陸』などで知られる窪田 等さんを起用！

これはヨロズ物流代表のたっての希望により実現したもので、窪田さんの力強く温かみのある語りが、ブランドの信頼感とメッセージをより一層引き立てています。

CHAOYANGトラックタイヤについて

CHAOYANGは世界的なタイヤメーカーZCゴムグループのブランドです。

株式会社ヨロズ物流は、2020年よりCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として活動しています。

高品質かつ信頼性の高いトラック・バス用タイヤを提供し、日本の物流業界を足元から支えています。

株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、大阪府富田林市に本社を置く総合物流企業です。

一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供。

CHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店としては、全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築しています。

物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを提供し続けています。

窪田 等さんの深みのあるナレーションと共に、CHAOYANGトラックタイヤの信頼性と、日々の物流を支えるドライバーへの感謝が伝わるCM。

「武井壮のゴルフバッグ担いでください」を見る際は、ぜひCMにも注目してみてください！

株式会社ヨロズ物流による、CHAOYANGトラックタイヤ テレビCM放映開始のお知らせでした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 窪田等ナレーションで魅力を発信！ヨロズ物流 CHAOYANGトラックタイヤ テレビCM appeared first on Dtimes.