優しい音色が信州の春を彩る！信州ウクレレフェスティバル実行委員会「信州ウクレレフェスティバル2026」

信州ウクレレフェスティバル実行委員会は、音楽の祭典「信州ウクレレフェスティバル2026」を2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間、長野県茅野市の茅野市民館にて開催します。

ウクレレ界を代表する豪華ゲストと全国のウクレレ愛好家が共演！

多彩なジャンルの演奏を通じて、ウクレレの魅力を存分に味わえるイベントです。

信州ウクレレフェスティバル実行委員会「信州ウクレレフェスティバル2026」

今回で3回目の開催となる「信州ウクレレフェスティバル」

ウクレレの優しい音色が信州の春を彩ります。

実力派アーティストによる演奏はもちろん、一般の愛好家による演奏ステージやワークショップ、展示即売会など、ウクレレの魅力を多角的に楽しめる内容となっています☆

ウクレレ愛好家が出会い、交流できる場としても親しまれており、年々多くのファンが訪れています。

イベント概要

名称：信州ウクレレフェスティバル2026

開催日：2026年5月16日(土)・17日(日)

会場：茅野市民館(長野県茅野市)

主催：信州ウクレレフェスティバル実行委員会

＜内容＞

5月16日(土)：RIOワークショップ、エバラ健太ワークショップ、RIOソロライヴ、懇親会

5月17日(日)：一般から応募された方々の演奏、ゲストの演奏

初日は人気アーティストによるワークショップやソロライブ、参加者同士の交流を深める懇親会を開催。

2日目は、一般公募で集まったウクレレ愛好家たちによる演奏と、豪華ゲストアーティストによる圧巻のステージが繰り広げられます！

豪華ゲストアーティスト

本フェスティバルには、ウクレレ界を代表する実力派アーティストが多数出演予定です。

キヨシ小林、スインギー坂野、デイジー☆どぶゆき、JazzoomCafe、森山潤一、RIO、エバラ健太、ことりゆき など、個性豊かな演奏者たちがステージを彩り、自由で豊かな音楽世界へと誘います☆

ウクレレクラフト関連 展示即売会

会場では、ウクレレクラフト関連の展示即売会も同時開催されます。

様々なウクレレや関連グッズが並び、演奏だけでなくウクレレのものづくりにも触れることができます。

思わぬ掘り出し物に出会えるかもしれません！

今後の日程

一般の演奏応募者募集開始：2026年1月18日(日)

入場チケット販売開始：2026年2月1日(日)

※詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

公式ウェブサイト： https://www.acogogoevents.com/2026051617

ステージで演奏したいウクレレ愛好家の方は、2026年1月18日の募集開始をお見逃しなく！

イベントに参加して楽しみたい方は、2月1日のチケット発売をお待ちください。

豪華ゲストの演奏から、愛好家の熱演、ワークショップ、展示即売会まで、ウクレレの魅力が満載の2日間。

初心者からベテランまで、どなたでも気軽に楽しめる音楽の祭典です！

心温まるウクレレの音色に包まれる、信州の春を満喫しませんか。

長野県茅野市の茅野市民館で開催される「信州ウクレレフェスティバル2026」の紹介でした。

