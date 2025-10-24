“仮面(ペルソナ)の貴公子”ロビンマスクの名シーンを再現！サイクロンジョー『キン肉マン』KUFCシリーズ3周年記念 ロビンマスクヒストリー
サイクロンジョーが展開する『キン肉マン』フィギュアシリーズ『KUFC』(キン肉マン アルティメットファイター コレクション)
KUFCシリーズ3周年を記念し、“仮面(ペルソナ)の貴公子”ロビンマスクの名シーンをテーマにした「ロビンマスクヒストリー」として7種類のロビンマスクフィギュアが登場！
さらに、タッグパートナーであり愛弟子のウォーズマン、永遠のライバルであるキン肉マンを含む全14アイテムの予約受付が、2025年10月24日(金)20時よりサイクロンジョー直販サイトにて開始されます。
サイクロンジョー『キン肉マン』KUFCシリーズ3周年記念 ロビンマスクヒストリー
予約開始：2025年10月24日(金)20:00〜
予約サイト：サイクロンジョー直販 (https://www.cyclonejoe.com/)、サイクロンジョー BASE店 (https://cyclonejoe.thebase.in/)
発売：2025年11月28日より順次出荷予定 (※サンシャイン プレミアムグレードは12月26日より)
KUFCシリーズ3周年記念商品として、“ロビン王朝(ダイナスティ)”からロビンマスクとウォーズマン、“キン肉王家”からキン肉マンとキン肉万太郎などがラインナップ！
ロビンマスクヒストリーとして、原作46年の歴史の中から厳選された名シーンを再現した7種のロビンマスクが登場します☆
さらに、彩色にこだわった上位シリーズ「KUFC ハイグレード」や、美しいメッキ塗装の「KUFC プレミアムグレード」も新たに登場します！
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 ノーマルヘッド
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2183
『戦いとはわかり合うためにやるもの それが騎士道』
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 ダメージヘッド
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2274
『ロビン戦法NO.1 獲物は逃がすな！』
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 EX ダメージヘッド
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2185
『その超人とは このわたしだ！！』
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 バラクーダ
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2186
『攻撃の極意は“天使のように繊細に”“悪魔のように大胆に”だーーーっ！』
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 完璧超人無量大数軍編 ダメージヘッド
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2249
完璧超人始祖編でのネメシス戦をイメージしたダメージヘッドバージョン。
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 アメリカ遠征編
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2184
『キン肉マン・・・キミってやつは・・・よくよくの大馬鹿野郎だぜーっ！！』
KUFC 39 ロビンマスク 2.0 EX 王位争奪編
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2251
『真剣勝負にそんなものは関係ないわーーーっ！！』
KUFC 05 ウォーズマン 原作 新原作 1.1 Ver. ノーマルヘッド
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2297
“ユウジョウ”バージョンアップ完了!
KUFC 05 ウォーズマン 原作 ノーマルヘッド 漆黒
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2290
バラクーダ(ロビンマスク)の教えを受ける姿をイメージした漆黒カラー。
KUFC 05 ウォーズマン 原作 ノーマルヘッド 1億パワー Ver. 2.0
価格：13,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2289
『これがオレの最後の限界・・・ギリギリ神に届くレベルの1億パワー スクリュー・ドライバーーーッ！！』
KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 メタリック ハイグレード
価格：16,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2087
KUFC上位シリーズ「ハイグレード」第1弾！彩色にこだわり、シャドーや汚し塗装が施されています。
KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 ハイグレード
価格：16,990円(税込)
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2091
キン肉マンの息子・万太郎もハイグレードシリーズで登場！
KUFC 40 サンシャイン 1.0 原作 悪魔六騎士 通常 メッキ プレミアムグレード
価格：29,900円(税込)
発売：2025年12月26日より順次出荷予定
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2284
KUFC40番目の超人！悪魔六騎士“地獄めぐりNO.6 砂地獄”サンシャインが美しいメッキ塗装の「プレミアムグレード」で登場！
KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 メッキ プレミアムグレード 笑い
価格：29,900円(税込)
発売：2025年12月26日より順次出荷予定
予約URL： https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2287
印象的な笑い顔バージョンのサンシャインもプレミアムグレードでラインナップ！
豪華購入特典キャンペーン
ロビンマスク 2.0の発売を記念して、豪華な購入特典キャンペーンが実施されます！
KUFCシリーズ3周年を記念し、今回はKUFCシリーズ(彩色版、キンコレ除く)のソフビフィギュアすべてがキャンペーン対象となります。
※メッキ商品【プレミアムグレード】は2個としてカウントされます。
※キャンペーンはサイクロンジョー直販、WEB通販各店のみ。1会計単位。特典がなくなり次第終了。
【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】
対象商品を3つ購入すると、「キンコレ 40 サンシャイン 1.0 原作 銀 叫び コンクリートプレス」をプレゼント！
※特典は2025年12月26日(金)より分納手配予定。
※『5 BUY 1 GET FREE』との併用はできません。
【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】
対象商品を5つ購入すると、「KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 悪魔六騎士 焦熱地獄」をプレゼント！
※特典は2026年1月30日(金)より分納手配予定。
※『3 BUY 1 GET FREE』との併用はできません。
【7 BUY 2 GET FREE キャンペーン】
対象商品を合計7つ購入すると、上記2つの特典（キンコレ サンシャイン＆KUFC ザ・ニンジャ）を両方プレゼント！
KUFCシリーズ3周年を飾るにふさわしい、ロビンマスクを中心とした豪華ラインナップ！
様々な時代のロビンマスクや、関連キャラクターたちが勢揃いです。
お得な購入特典キャンペーンもお見逃しなく！
サイクロンジョー『キン肉マン』KUFCシリーズ3周年記念 ロビンマスクヒストリー受注アソートの紹介でした。
(C)ゆでたまご・東映アニメーション
