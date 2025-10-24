“仮面(ペルソナ)の貴公子”ロビンマスクの名シーンを再現！サイクロンジョー『キン肉マン』KUFCシリーズ3周年記念 ロビンマスクヒストリー

サイクロンジョーが展開する『キン肉マン』フィギュアシリーズ『KUFC』(キン肉マン アルティメットファイター コレクション)

KUFCシリーズ3周年を記念し、“仮面(ペルソナ)の貴公子”ロビンマスクの名シーンをテーマにした「ロビンマスクヒストリー」として7種類のロビンマスクフィギュアが登場！

さらに、タッグパートナーであり愛弟子のウォーズマン、永遠のライバルであるキン肉マンを含む全14アイテムの予約受付が、2025年10月24日(金)20時よりサイクロンジョー直販サイトにて開始されます。

サイクロンジョー『キン肉マン』KUFCシリーズ3周年記念 ロビンマスクヒストリー

予約開始：2025年10月24日(金)20:00〜

予約サイト：サイクロンジョー直販 (https://www.cyclonejoe.com/)、サイクロンジョー BASE店 (https://cyclonejoe.thebase.in/)

発売：2025年11月28日より順次出荷予定 (※サンシャイン プレミアムグレードは12月26日より)

KUFCシリーズ3周年記念商品として、“ロビン王朝(ダイナスティ)”からロビンマスクとウォーズマン、“キン肉王家”からキン肉マンとキン肉万太郎などがラインナップ！

ロビンマスクヒストリーとして、原作46年の歴史の中から厳選された名シーンを再現した7種のロビンマスクが登場します☆

さらに、彩色にこだわった上位シリーズ「KUFC ハイグレード」や、美しいメッキ塗装の「KUFC プレミアムグレード」も新たに登場します！

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 ノーマルヘッド

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『戦いとはわかり合うためにやるもの それが騎士道』

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 ダメージヘッド

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『ロビン戦法NO.1 獲物は逃がすな！』

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 EX ダメージヘッド

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『その超人とは このわたしだ！！』

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 バラクーダ

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『攻撃の極意は“天使のように繊細に”“悪魔のように大胆に”だーーーっ！』

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 完璧超人無量大数軍編 ダメージヘッド

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

完璧超人始祖編でのネメシス戦をイメージしたダメージヘッドバージョン。

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 原作 アメリカ遠征編

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『キン肉マン・・・キミってやつは・・・よくよくの大馬鹿野郎だぜーっ！！』

KUFC 39 ロビンマスク 2.0 EX 王位争奪編

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『真剣勝負にそんなものは関係ないわーーーっ！！』

KUFC 05 ウォーズマン 原作 新原作 1.1 Ver. ノーマルヘッド

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

“ユウジョウ”バージョンアップ完了!

KUFC 05 ウォーズマン 原作 ノーマルヘッド 漆黒

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

バラクーダ(ロビンマスク)の教えを受ける姿をイメージした漆黒カラー。

KUFC 05 ウォーズマン 原作 ノーマルヘッド 1億パワー Ver. 2.0

価格：13,990円(税込)

価格:13,990円(税込)

『これがオレの最後の限界・・・ギリギリ神に届くレベルの1億パワー スクリュー・ドライバーーーッ！！』

KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 メタリック ハイグレード

価格：16,990円(税込)

価格:16,990円(税込)

KUFC上位シリーズ「ハイグレード」第1弾！彩色にこだわり、シャドーや汚し塗装が施されています。

KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 ハイグレード

価格：16,990円(税込)

価格:16,990円(税込)

キン肉マンの息子・万太郎もハイグレードシリーズで登場！

KUFC 40 サンシャイン 1.0 原作 悪魔六騎士 通常 メッキ プレミアムグレード

価格：29,900円(税込)

発売：2025年12月26日より順次出荷予定

価格:29,900円(税込)

発売:2025年12月26日より順次出荷予定

KUFC40番目の超人！悪魔六騎士“地獄めぐりNO.6 砂地獄”サンシャインが美しいメッキ塗装の「プレミアムグレード」で登場！

KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 メッキ プレミアムグレード 笑い

価格：29,900円(税込)

発売：2025年12月26日より順次出荷予定

価格:29,900円(税込)

発売:2025年12月26日より順次出荷予定

印象的な笑い顔バージョンのサンシャインもプレミアムグレードでラインナップ！

豪華購入特典キャンペーン

ロビンマスク 2.0の発売を記念して、豪華な購入特典キャンペーンが実施されます！

KUFCシリーズ3周年を記念し、今回はKUFCシリーズ(彩色版、キンコレ除く)のソフビフィギュアすべてがキャンペーン対象となります。

※メッキ商品【プレミアムグレード】は2個としてカウントされます。

※キャンペーンはサイクロンジョー直販、WEB通販各店のみ。1会計単位。特典がなくなり次第終了。

【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

対象商品を3つ購入すると、「キンコレ 40 サンシャイン 1.0 原作 銀 叫び コンクリートプレス」をプレゼント！

※特典は2025年12月26日(金)より分納手配予定。

※『5 BUY 1 GET FREE』との併用はできません。

【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

対象商品を5つ購入すると、「KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 悪魔六騎士 焦熱地獄」をプレゼント！

※特典は2026年1月30日(金)より分納手配予定。

※『3 BUY 1 GET FREE』との併用はできません。

【7 BUY 2 GET FREE キャンペーン】

対象商品を合計7つ購入すると、上記2つの特典（キンコレ サンシャイン＆KUFC ザ・ニンジャ）を両方プレゼント！

KUFCシリーズ3周年を飾るにふさわしい、ロビンマスクを中心とした豪華ラインナップ！

様々な時代のロビンマスクや、関連キャラクターたちが勢揃いです。

お得な購入特典キャンペーンもお見逃しなく！

サイクロンジョー『キン肉マン』KUFCシリーズ3周年記念 ロビンマスクヒストリー受注アソートの紹介でした。

(C)ゆでたまご・東映アニメーション

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

